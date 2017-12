Lykketoft: Vi er stadig i hård kamp mod Dansk Folkeparti

Sådan lyder analysen fra tidligere S-formand Mogens Lykketoft i bogen "Arven efter Anker" af journalisten Bjarne Henrik Lundis.

Heri giver en række politikere og fagforeningsfolk bud på, hvordan Socialdemokratiet med skiftende partiformænd i spidsen har løftet arven efter tidligere formand og statsminister Anker Jørgensen.

- Dansk Folkeparti har stadig en masse holdninger, som jeg ikke bryder mig om. Jeg mener heller ikke, at det er særligt sandsynligt, at de kommer til at pege på en socialdemokratisk ledet regering, siger Lykketoft i bogen.

- Men vi har en forpligtelse til at forsøge at forhindre de værste vildskud fra den borgerlige regering, siger han og henviser til, at S og DF sammen har spændt ben for topskattelettelser og højere pensionsalder.

- Vi skal ikke gøre os nogen illusioner om, at vi ikke stadig er i en hård kamp imod dem. Men der kan være mange grunde til at se mere pragmatisk på samarbejdet.

- Et af dem er jo, uanset om vi kan lide det eller ej, at over 30 af Dansk Folkepartis 37 folketingsmedlemmer kommer fra en arbejderbaggrund. I Socialdemokratiet er der langt færre.

I de seneste 15 år har skiftende regeringer med få undtagelser ført en økonomisk politik, der har skåret lunser af velfærdssamfundet - og det har kostet Socialdemokratiet dyrt, betoner Lykketoft:

- Vi har forringet det sociale sikkerhedsnet i en tid, hvor flere mennesker var mere udsatte og utrygge. Uligheden er steget. Så den del af arven fra Anker har vi ikke forvaltet godt nok. Det har svækket opbakningen til os.

- Jeg tror, den nye ledelse er fuldt bevidst om, at vi skal løfte denne arv igen.

Anker Jørgensen betegnes sommetider som den sidste rigtige socialdemokrat. Men det skyldes ikke, at der blev ført mere klassisk socialdemokratisk politik i hans tid, vurderer Lykketoft i bogen:

- Men folk vidste, at det godt kan være, at Anker ikke kunne komme igennem med alt, men at han gerne ville. Han var en af vores.

Selv om Mette Frederiksen ikke har en arbejderbaggrund, men har gået på universitetet, tror Lykketoft, at hun kan "blive den næste, der på samme måde som Anker sætter sig tydeligt i folks erindring":

- Jeg har altid ment, at hun har en dyb spontan instinktiv fornemmelse for, hvad Socialdemokratiet er for et parti, og hvorfor vi er her. Hun har en meget stærk social indignation.

- Og vi har netop i dag et stort behov for at overbevise folk om, at Socialdemokratiet vil kæmpe for større retfærdighed.

"Arven efter Anker" udkommer på forlaget Sidespejlet 5. december.