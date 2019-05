Lup og hæve-sænkeborde tilbydes på valgsteder

Når krydset skal sættes til folketingsvalget 5. juni, har vælgere med handicap eller særlige behov mulighed for at benytte sig af hjælpemidler.

Som noget nyt til dette folketingsvalg, er der på alle valgsteder opsat en LED-lampe i et stemmerum, hvor lysstyrke og lysfarve kan reguleres.

Også som noget nyt bliver det muligt at benytte et særligt forstørrelsesapparat kaldet CCTV, der kan forstørre stemmesedlen op på en skærm. Det bliver en mulighed på mindst ét valgsted i hver kommune.

Det er desuden muligt for eksempelvis kørestolsbrugere at stemme ved et hæve-/sænkebord - ligeledes på mindst ét valgsted i hver kommune.

Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Hjælpemidlerne tilbydes, fordi der har været et politisk ønske om, at vælgere med handicap skal have bedre muligheder for at stemme ved egen hjælp, fortæller Christine Boeskov, der er valgkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- CCTV kan hjælpe med at forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at sætte krydset inde under det elektroniske forstørrelsesglas, siger Christine Boeskov.

Det er muligt at søge om at stemme et andet sted end der, hvor man som udgangspunkt er tilknyttet, hvis man som vælger ønsker at benytte hæve-/sænkebordet eller CCTV'et, eller ønsker at stemme et sted, hvor adgangen er mere handicapvenlig.

Der skal søges senest klokken 12 tirsdag den 28. maj.

- Man kan enten søge informationer på sin kommunens hjemmeside, eller så kan man om nødvendigt bede kommunen om at blive overført til et andet valgsted, hvis ens egen kommune ikke tilbyder alle hjælpemidlerne, siger Christine Boeskov.

Hjælpemidlerne vil også være til rådighed, hvis man brevstemmer.