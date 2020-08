Lukket natteliv fører til stort fald i misbrug med dankort

Der har været en halvering af misbruget med dankort i første halvdel af 2020, og det hænger blandt andet sammen med nedlukningen af nattelivet.

Samlet har korttyve sluppet afsted med 3,6 millioner kroner mod 8 millioner i samme periode sidste år. Det viser tal fra Nets.

- Nattelivet har traditionelt været en populær jagtmark for korttyvene - ikke mindst de barer og natklubber, der har været lukket ned, siger Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

- Folk står normalt tæt, og som natten skrider frem, bliver folk mere uopmærksomme. Det er perfekte betingelser for en korttyv, som dog ikke har været til stede dette forår, fortæller Jeppe Juul-Andersen i en pressemeddelelse.

Ud over coronanedlukningen spiller det ifølge Nets også ind, at der er indført kontaktløse kort, så man ikke altid skal trykke en kode ved betaling. Det gør det sværere at aflure koden.

Der har også været en halvering i misbruget af dankort på nettet. Det skyldes ifølge Nets tiltaget med, at man ved køb på over 450 kroner modtager en sms med en kode, som skal bruges til at bekræfte købet.