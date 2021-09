Ludvig Holberg bruges af forsvarer i rekordstor sag om kokain

Det er i sagen, som politiet har kaldt "Operation Goldfinger", at forsvareren for den ene af de påståede hovedmænd rejser sig og i sin tale beder om frifindelse.

I alt 15 mænd er tiltalt, heraf har de 12 albansk baggrund. Advokat Henrik Dupont Jørgensen forsvarer den mand, der kaldes "den skaldede", og som ifølge anklagerne bør idømmes fængsel i 20 år.

- Det vil være et juridisk eksperiment, siger advokaten til kravet om, at strafferammen på 16 år skal gennembrydes.

"Den skaldede" erkender at have haft en pistol af mærket Glock, som blev fundet på loftet i den lejede villa på Amager. Her lå i øvrigt også fire millioner kroner i kontanter.

Et par gange i sin tale til retten henviser advokaten til Ludvig Holbergs "Erasmus Montanus". Nemlig til det sted i stykket, hvor den hovne akademiker Erasmus overbeviser den stakkels Morlille om, at hun er en sten.

Morlille kan ikke flyve. En sten kan ikke flyve. Ergo er Morlille en sten.

Samme ubønhørlige logik har anklagemyndigheden ifølge advokaten gjort brug af i påstanden om, at der skal være sket indsmugling af flere ton kokain gennem flere år. 4,5 ton blev blandet op til ni ton, lyder det.

- Det er bekymrende, at man fra den massive efterforskning med en pincet fremtager de meget små detaljer, som kan passe til teorien, siger Henrik Dupont Jørgensen.

I øvrigt har anklagerne også efterlignet "Erasmus Montanus" på en anden måde. Nemlig ved at trylle en påstand væk igen. Hermed hentyder forsvareren til, at anklagerne undervejs i sagen har besluttet at opgive en del af tiltalen mod en anden af mændene. En påstand om seks ton er for denne tiltaltes vedkommende smidt i skraldespanden.

"Den skaldede" beskyldes for at være bagmand, men forsvareren siger, at retten ikke har fået en præcis angivelse af konkrete handlinger, som ifølge ham er en betingelse for at kunne finde klienten skyldig.

- Man har lavet det korteste anklageskrift i den største narkosag nogensinde, siger Henrik Dupont Jørgensen.

Han taler om mangel på direkte beviser og om ensidig efterforskning. Også selv om overvågning, aflytning og anden efterforskning har været intens. Anklagerne har givet "den skaldede" rollen som en ledende og koordinerende kraft.

- Men hvor har vi hørt om det i de 160 til 170 aflytninger, spørger forsvareren retorisk.

Før retten kan trække sig tilbage for at votere, skal den også høre indlæggene fra de øvrige forsvarere. Sidste retsmøde er 15. oktober.