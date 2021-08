Loyal to Familia blev forbudt - men konflikterne fortsatte

Selv om banden Loyal to Familia (LTF) er ulovlig i Danmark, eksisterer den stadig. Og to gange, siden den blev opløst ved dom i Københavns Byret, har banden været i konflikt med andre grupperinger.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en aktindsigt fra Rigspolitiet.

Bandens medlemmer har været i konflikt med rivaliserende grupper i sammenlagt ti måneder, siden LTF blev opløst ved dom i Københavns Byret i januar 2020. I november samme år stadfæstede Østre Landsret dommen.

Mens sagen blev behandlet i landsretten, lå LTF i konflikt med banden Husumgruppen. Året efter var LTF i konflikt med Sydkystgruppen.

Det fremgår af oplysninger fra Nationalt Efterforskningscenter (NEC).

Ifølge kriminolog Poul Kellberg er LTF's aktiviteter et vidnesbyrd om, at et forbud ikke kan fjerne en bandes eksistens.

Han er direktør i organisationen Comeback, der tager hånd om unge, der er eller har været en del af rocker- og bandemiljøet.

- Banden forsvinder ikke af den grund, siger Poul Kellberg til Jyllands-Posten om forbuddet mod LTF.

Heller ikke professor Line Lerche Mørck fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet tror, at et forbud mod banden mindsker dens aktiviteter.

Hun har forsket i bandekonflikter og medlemmers vej ud af miljøet.

- Med et forbud er det ikke blot de kriminelle gerninger, der er kriminelle, men alene det at være i en bande.

- Man risikerer at skubbe nogle mennesker, der ellers kun er banderelateret et lille stykke af deres liv, ud over kanten, og det kan ende med at blive en samfundsmæssig større opgave at få dem integreret i samfundet igen, siger hun til Jyllands-Posten.

Sagen om Loyal to Familia, der udspringer fra Nørrebro i København, er endt i Højesteret, som skal vurdere, om et forbud er berettiget.

Onsdag afsiger Højesteret dom i sagen.

By- og landsretten afgjorde, at LTF skulle opløses, da banden stred mod grundlovens paragraf 78 om foreningsfrihed. Det skyldes, at LTF ifølge domstolene "anvender vold og strafbare midler" til at nå sine mål.

Allerede i september 2018 nedlagde Københavns Politi et administrativt forbud mod banden.

Med forbuddet var det ikke længere tilladt at samles i regi af LTF eller at bære bandens kendetegn offentligt.