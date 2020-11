Advokat Michael Juul Eriksen indgiver på vegne af Loyal To Familia ansøgning om, at sagen om opløsning også skal vurderes af Højesteret.

Loyal To Familia vil videre til Højesteret med forbudssag

Forsvarer for banden siger, at han allerede er i gang med at skrive ansøgning om at anke landsrets dom.