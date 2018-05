Loven fanger gravide mænd i rollen som mor

Fremover vil Danmark nemlig se flere gravide transpersoner, vurderer Peder Holk Svendsen, der er forperson for LGBT Danmark, der er en forening for bøsser, lesbiske og transpersoner.

- Jeg tror bestemt, at vi vil se flere gravide transmænd. Det er relevant for transmænd i den fødedygtige alder, og der kender jeg da personligt en pæn håndfuld, som det er relevant for, siger han.

Transkønnede mænd er født som piger, men har valgt at skifte køn. Det har tidligere været et lovkrav, at transpersoner ved et juridisk kønsskifte også skulle steriliseres.

Men 11. juni 2014 vedtog Folketinget en lovændring, som gjorde det muligt for transmænd at bevare livmoder og æggestokke og dermed muligheden for at blive gravide.

Selv om loven er lavet om, opstår der udfordringer, når en mand bliver gravid.

Blandt andet bliver transmænd efter fødslen registreret som mor til barnet, selv om både cpr-nummer og kønsidentitet siger far.

- Der bør være en sammenhæng mellem en persons juridiske køn, og den måde, offentligheden møder en på, siger Peder Holk Svendsen.

- For den enkelte kan det føles meget grænseoverskridende og meget diskriminerende, når man konsekvent bliver behandlet som mor og dermed kvinde. Men for samfundet er det nok ikke det store problem, siger han.

Derudover kan det give problemer med overenskomster på arbejdsmarkedet samt i mødet med offentlige instanser som daginstitutioner og læge.

- Alle de steder, hvor lovgivningen har en reference til en forælders køn eller rolle som far eller mor, har det konsekvenser for gravide transpersoner.

Ifølge barselslovgivningen har man ret til barsel både inden og efter fødslen, og selv om en gravid mand ønsker at stå som far, må han ikke miste de ekstra barselsrettigheder, som det at føde medfører, siger Peder Holk Svendsen.

- Man kan forestille sig, at det vil være smartere at arbejde med begreber som "den fødende forælder" og "den ikke-fødende forælder", men det vil kræve en omfattende ændring, fordi det er et stort lovkompleks, siger han.

Den første mandlige fødsel i verden fandt sted i USA i 2008. Der findes ingen offentlige tal på, hvor mange danske mænd der har født et barn.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen om sagen.