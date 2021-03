Love mediterer for at håndtere det svære

Han har turneret med forskellige konstellationer af The Beach Boys i mere end 50 år. Et band, hvor han er det sidste oprindelige medlem, som stadig er med.

Men selv om Mike Love er det sidste oprindelige medlem, har han i mange år været en kontroversiel figur. Der er "Jeg hader Mike Love"-hjemmesider på nettet.

Love kan for det meste grine af hadet, men han fortalte i et interview med magasinet Rolling Stone, at han ind imellem er brudt sammen og har spurgt sin kone, Jackie, hvad han har gjort, der gør ham til skurken.

Mike Love har flere gange sagsøgt eller truet med at sagsøge fætteren Brian Wilson for at blive anerkendt for at have været med til at skrive forskellige sange i The Beach Boys' katalog.

Men "Kokomo", The Beach Boys' bedst sælgende sang til dato, står Mike Love selv bag uden Brian Wilson.

Han har også sagsøgt, fordi han mente, at Brian Wilson misbrugte Loves billede på albummet "Smile", som udkom i 2004.

Det søgsmål blev dog afvist af dommeren. Men Love afviser, at han bare skulle lade de sager, som han har sagsøgt Wilson for, ligge.

Han mener ikke, at han kan have et normalt forhold til sin fætter mere. Det fortalte han i Rolling Stone.

- Der er måske en følelse af, at man ideelt set gerne ville se fred i familien. Jeg har sympati for Brian. Men fred forudsætter, at alt er fredeligt. Og når nogen har valgt en vej, som fører til ulykkelige situationer, er alt ikke fint.

Mike Love mediterer to gange om dagen hver eneste dag. Han har holdt fast i vanen, siden han mødte yogien Maharishi Mahesh i 1967. Yogien fik ham også til at opgive stoffer og alkohol.

Den eneste gang han skippede meditationen, var, da The Beach Boys blev indsat i "Rock and Roll Hall of Fame" i 1988.

Her holdt han en opsigtsvækkende tale, hvor han skældte ud på Bruce Springsteen, Paul McCartney, Billy Joel og Diana Ross. Samtidig antydede han, at The Beach Boys var bedre end dem alle sammen.

Han fortæller også til Rolling Stone, at han ærgrer sig over den aften og over, at han ikke mediterede.

- Meditation hjælper dig med at håndtere, hvad end du skal håndtere, fortæller han.

Love har været gift med Jacquelyne Piesen siden 1994. Han har i alt otte børn, to med Piesen og seks fra sine fire tidligere ægteskaber.