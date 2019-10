Lov om flere pædagoger til de mindste er hjerteblod for SF

Lovbundne minimumsnormeringer, der bliver virkelighed i perioden frem mod 2025, så de er helt indført i 2025, er endemålet for SF.

Det er hjerteblod for partiet at få indført minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i forbindelse med tirsdagens finanslovsforhandlinger om netop minimumsnormeringer.

- Vi har meget tydeligt meldt ud, at det her er hjerteblod for SF. Vi skal have Bupls (pædagogernes fagforening, red.) model, der svarer til en voksen til tre børn i vuggestuerne og en voksen til seks børn i børnehaverne.

- Økonomisk svarer det til 1,6 milliarder kroner om året, siger Olsen Dyhr.

SF kræver 500 millioner kroner næste år. Beløbet skal stige til en milliard kroner i både 2021 og 2022.

- Vi ser meget gerne, at vi bruger en halv milliard i 2020, svarende til et første skridt. Jeg ved godt, at vi ikke kommer helt i mål, og at der er nogen, som ønsker, at vi kan levere det hele næste år.

- Men vi er også optaget af den del, der handler om, at der skal være en god balance mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, så vi ikke ender med at få for mange ufaglærte derude, siger Olsen Dyhr.

I det såkaldte forståelsespapir mellem S-regeringen og støttepartierne - SF, Enhedslisten og De Radikale - er der enighed om, at der skal indfases lovbunde minimumsnormeringer.

- Socialdemokratiet ønskede slet ikke minimumsnormeringer, så det at få det med i forståelsespapiret var et skridt på vejen. Det afgørende for SF var, at det ikke bare er minimumsnormeringer - det skal være lovbundne minimumsnormeringer, siger Olsen Dyhr.

I sit finanslovsforslag har S-regeringen afsat 2,1 milliard kroner til en reservepulje. Den skal blandt andet dække minimumsnormeringer, grøn omstilling og kultur.

Det er for lidt. Det er meldingen fra samtlige støttepartier.

De Radikale vil i lighed med SF afsætte 500 millioner kroner til pædagoger næste år. Efterfølgende skal beløbet ifølge De Radikale stige til en milliard kroner årligt.

Enhedslisten vil afsætte en milliard kroner til minimumsnormeringer i 2020.