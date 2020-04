Lov mod kviklån fortsætter efter Folketings-ups

Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav, fik ordet for at præsentere lovforslaget og sagde:

- Formålet med denne her lov er at følge op på den politiske aftale om lattergas fra den 21. januar. I takt med udviklingen af den globale handel har der vist sig et behov for skrappere kontrol, nåede ordføreren at sige.

Råb fra salen gjorde ham opmærksom på, at han var ved at bringe en helt anden lov til tinge.

- Er det kviklån? Undskyld!, sagde ordføreren, mens Folketingets anden næstformand, Pia Kjærsgaard (DF), påtog sig en del af skylden:

- Det kan godt blive så tamt i salen, at alle sidder og falder lidt hen. Vi glæder os til normale tilstande. Tak til Venstres vågne ordfører, det burde være min opgave, sagde hun.

Herefter kunne Orla Hav præsentere den rigtige lov, som et bredt flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De Radikale, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige står bag.

Den indebærer maksimale årlige omkostninger på lån i procent på 35 procent. Og samtidigt et forbud mod at reklamere, hvis man udbyder lån med en årlig omkostning på over 25 procent.

Samtidig er det et samlet omkostningsloft, så man aldrig kan ende med at betale mere end det dobbelte af det man har lånt, tilbage.

- I gamle dage var lån til ublu rentesatser noget, der kun kunne fås hos sidegadevekselerer. Kviklån derimod bliver fremmet i brask og bram. Det skal vi gøre noget ved.

- Vi er glade og stolte over opbakningen fra Folketinget, siger Orla Hav.

Liberal Alliance er et af de få partier, der ikke er med til indgrebet mod kviklån. Partiets formand kritiserede i salen, at loven vil gøre korte lån mindre attraktive, selv om de i kroner og ører og ikke målt på årlige omkostninger, kan være billigere.

Formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, startede med en stikpille til den socialdemokratiske ordfører:

- Jeg synes hr. Orla er undskyldt for ikke at kunne følge med i alle de love, der kommer fra Erhvervsministeriet, der lægger restriktioner og byrder på erhvervslivet.

- Men vil ordføreren forklare, hvordan det stiller forbrugerne bedre, at det bliver dyrere at tage korte men billige lån?, spurgte partiformanden.

Konservatives erhvervsordfører Mona Juul sagde, at partiet mener loven stiller erhvervslivet værre.