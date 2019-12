Lov er vedtaget: Nu kan Mint blive i Danmark

Et enigt Folketing har stemt for at ændre udlændingeloven, så det bliver lettere for børn af udlændinge, hvis ene forælder bor i Danmark, at opnå familiesammenføring.

Det betyder, at mindst 83 udenlandske, som alle har fået nej til at blive familiesammenført med deres mor eller far i Danmark, med ændringen kan få de lov at ansøge igen.