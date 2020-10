Lotte Rod: Morten Østergaard talte direkte usandt

Østergaard fortiede ikke bare ting, han talte direkte usandt over for folketingsgruppen, skriver Lotte Rod.

Det radikale folketingsmedlem Lotte Rod skriver på Facebook, at den detroniserede leder Morten Østergaard talte direkte usandt over for den radikale folketingsgruppe.

Morten Østergaard trak sig onsdag aften fra posten som politisk leder på grund af en krænkelsessag, hvor han for omkring ti år siden lagde en hånd på låret af netop Lotte Rod.

- Jeg vil gerne sige noget til jer mænd, der lige nu tænker: Skal man virkelig fyres for at have taget på nogen for længe siden? Nej, det skal man ikke. Man skal give en undskyldning og tage kulturændringen på sig. Det gjorde Morten, skriver Lotte Rod i opslaget.

- Vi talte ud, og jeg tilgav ham. Jeg ville ønske, det var sluttet med det.

- I går løj Morten for folketingsgruppen. Han ikke bare fortiede ting - han talte direkte usandt. Og det går ikke. En folketingsgruppe er nødt til at kunne have tillid til sin formand. Det var løgnen, der fældede Morten, skriver hun.

Tilbage i september fortalte Lotte Rod, at hun var blevet udsat for krænkelser i både Radikale Ungdom og internt i Det Radikale Venstre. Hun satte dog ikke navn på, hvem der havde krænket hende.

Senere satte hun dog navn på overfor gruppeledelsen.

Tirsdag fortalte Morten Østergaard, at sagen var håndteret, og at vedkommende havde fået en påtale.

Onsdag aften stod det dog klart, at han selv var hovedperson i sagen. Det fik ham i sidste ende til at trække sig som politisk leder. Den post har Sofie Carsten Nielsen efter en afstemning overtaget.

Det var ikke selve episoden, som foregik for ti år siden, men derimod håndteringen af sagen, som blev hans endeligt.

Ifølge Sofie Carsten Nielsen indrømmede Morten Østergaard på gruppemødet ikke til at starte med, at det var ham, som havde krænket Lotte Rod, selv om han blev spurgt.

- Når man bliver spurgt direkte på gruppemødet i går, så skal man svare direkte, sagde Sofie Carsten Nielsen tidligere torsdag.

Lotte Rod skriver desuden på Facebook torsdag aften, at hun gerne vil have, at "alle tager seriøst", at det netop var løgnen, som fældede den tidligere leder.

- For ud over at vi skal derhen, hvor kvinder kan gå til deres ledelse med sexisme og vide, at der bliver fulgt op. Så skal vi også skabe et rum for, at mænd kan stå frem og sige, at de har taget på nogen og er kede af det, uden at det vælter alting, skriver hun.

- For I mænd, der nu tænker jer om, I er en vigtig del af kulturændringen.

Lotte Rod har både på de sociale medier og af sin egen kredsformand fået kritik for sagen.

Bo Skibelund, formanden for De Radikale i Kolding, hvor Lotte Rod er valgt, mener, at hun har handlet uansvarligt i sagen, og at hun burde have holdt sagen internt.

Det skyldes, at Lotte Rod onsdag aften skrev på Facebook, at det ikke var meningen, at sagen skulle føre til Morten Østergaards afgang.