Region Syddanmark og Sønderborg Kommune sender onsdag et forslag til en løsning på forureningen ved Himmark Strand til miljøminister Lea Wermelin (S). Regeringen er blevet kritiseret for ikke at have afsat penge til oprydningen med finansloven for 2020. (Arkivfoto).

Lokalpolitikere vil have forurening på Nordals gravet væk

Den bedste løsning på den mere end 50 år gamle forurening ved Himmarks Strand på Nordals er at grave forureningen væk.

Det er politikere i Region Syddanmark og Sønderborg Kommune blevet enige om onsdag under et møde med Miljøstyrelsen.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Forslaget bliver nu præsenteret for miljøminister Lea Wermelin (S).

Forureningen stammer fra en losseplads, hvor Danfoss fra 1950 til 1967 deponerede affald. Det blev i december kategoriseret som Danmarks 10. såkaldte generationsforurening.

Danfoss, som har finansieret en forundersøgelse af oprydningen, er kommet frem til to løsninger på forureningen.

Den ene løsning er at grave al forureningen væk. Den anden er delvist at grave den forurenede jord på land og havbund væk - og opsætte en fysisk barriere mellem stranden og havet.

Den første løsning er den bedste, har den politiske følgegruppe enstemmigt peget på.

- Ved at grave al forureningen væk, så hurtigt som muligt, bliver forureningen håndteret én gang for alle, siger regionsrådsformand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V).

- På den måde udskyder vi ikke endnu engang udgifter, der udspringer fra fortiden til kommende generationer. Nu skal vi se nærmere på, hvordan løsningen kan finansieres. Derfor vil vi nu præsentere løsningen for miljøministeren.

Den samlede pris ligger alt efter løsningen et sted mellem 80 og 140 millioner kroner.

Onsdag er der debat i Folketinget om netop håndteringen generationsforureningerne i Danmark.

Her bliver regeringen blandt andet kritiseret for, at den med finansloven for 2020 ikke afsatte flere penge til oprydning af forureningerne.

Miljøministeren sagde i januar, at hun senere i år vil levere en plan, der skal komme den omfattende forurening til livs.

Men hun afventer en plan fra Danske Regioner, og herefter vil den politiske drøftelse komme.