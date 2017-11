Lokalkandidat meldte sig ud af Alternativet: For meget fest

Han skulle have været nummer tre på Alternativets kandidatliste i Odense, men meldte sig ud blandt andet på grund af festkulturen i partiet.

- Det var useriøst, når vi arrangerede store, fede fester, men til gengæld ikke kunne få det politiske laboratorium op at stå, siger Mathias Magnussen Thorsson til TV2.

Udmeldelsen skete i sommer før de seneste dages historier om anklager om seksuel krænkelse og opfordring på fællesmail til at sende intimbilleder til en collage til et jubilæum.

Flere medlemmer har sagt, at den seneste tids sager er et isoleret til Christiansborg. Men Mathias Magnussen Thorsson peger på netop festkulturen, som grunden til, at han meldte sig ud.

- Jeg føler, at det er lidt pinligt at have været med i et parti, der har gjort sådan noget her, mens jeg har været medlem, siger han til TV2.

Mandag gik gruppeformanden Rene Gadé (AL) åbent ud og frarådede sine kolleger på Christiansborg i at deltage i valgfesten på LGBTQIA-baren Monastic, som er kendt for sin alternative udsmykning.

Baren indeholder mørkerum og sexgynge, som dog er afmonteret på dagen.