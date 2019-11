Lokalformand i Guldborgsund er chokeret over Knuths skifte

Formand for Marcus Knuths opstillingskreds havde ikke forudset, at kredsens stemmesluger ville skifte parti.

Fredag morgen ringede Marcus Knuth (K) til sin lokalformand i Guldborgsund, hvor han har været opstillet for Venstre, og fortalte, at han havde besluttet at skifte til De Konservative.

Det var en melding, som formanden Bo von Würden ikke havde set komme.

Han og Marcus Knuth har talt sammen jævnligt, og det er under 14 dage siden, at de var sammen til Venstres landsmøde i Herning.

- Jeg er jo lettere chokeret, og det er jeg trist over. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde, så det er selvfølgelig trist, at han har valgt den løsning at melde sig ud, siger han.

Marcus Knuth fortæller, at han melder sig ud af Venstre, fordi han ikke har samme holdninger som Jakob Ellemann-Jensen.

Det gælder særligt på udlændingepolitikken, hvor han mener, at Venstre-formanden har anlagt en blødere linje.

Det var samme begrundelse, som Marcus Knuth gav Bo von Würden, da han orienterede ham om sin beslutning fredag morgen, men lokalformanden har svært ved at følge ham.

- Jeg synes, at vi ligger der, hvor vi hele tiden har ligget. Jeg synes ikke, at det har ændret sig. Det kan godt være, at Marcus synes, at vi skal ligge et andet sted, siger Bo von Würden.

Marcus Knuth var ved det seneste valg en af de helt store stemmeslugere i kredsen med 3647 personlige stemmer kun overgået af Socialdemokratiets Lennart Damsbo-Andersen.

- Han kommer til at mangle på stemmesedlen for Venstre. Vi skal jo finde en ny stærk kandidat, så det er en proces, vi går i gang med, siger Bo von Würden.