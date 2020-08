Lokale politiafdelinger takker nej til flere stationer

Politibetjente i store dele af landet lægger luft til regeringens fremtidsplaner for dansk politi.

Det skriver Jyllands-Posten.

Da justitsminister Nick Hækkerup (S) tidligere på ugen fremlagde en flerårsaftale for politiet, fokuserede han på, at detailstyringen vil blive mindre.

Men i praksis mindskes den lokale ledelse, når regeringen allerede nu har lagt sig fast på, at der skal etableres 20 nærpolitienheder - ti vest og ti øst for Storebælt, og at de skal holde åbent mindst 15 timer om ugen. Sådan lyder kritikken fra en række af Politiforbundets lokale formænd.

- I vores politikreds er bygningerne placeret fint. Hvis vi skal ud at finde nye bygninger og lejemål, koster det også noget, og så giver det mere mening, at vi får nogle flere betjente frem for at investere i husleje et eller andet sted, siger Mogens Heggelund, der er formand for Midt- og Vestsjællands Politiforening, til Ritzau.

Regeringens udspil vil betyde, at nye enheder frem mod 2024 skal have 150 nye lokalbetjente. Det vil bringe det samlede antal lokalbetjente op på 550.

Mogens Heggelund fortæller, at man mangler betjente. Men han er usikker på, hvorvidt regeringen kan finde de mange nye lokalbetjente. Og det vil give mere mening, at politiet selv placerer dem.

- Selvfølgelig vil det hjælpe, hvis vi får de her folk, men ikke hvis man bare stryger dem ud over nogle bygninger, siger Mogens Heggelund.

Henrik Skriver Jensen, der er formand for Midt- og Vestjyllands Politiforening, siger til avisen, at han tvivler på, at regeringens plan er "bundet op på nogen form for faglighed".

Han mener ikke, at man allerede nu skal lave planerne fra centralt hold. I stedet efterlyser han mere lokalt handlerum, skriver avisen.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, holder over for Jyllands-Posten fast i, at de 20 nærpolitienheder og faste åbningstider er nødvendige.

Nick Hækkerup skriver i udspillet, at trygheden er udfordret.

- Min oplevelse er, at der hos mange danskere er en følelse af, at politiet er kommet for langt væk. Det udfordrer trygheden, skriver han.

Regeringens udspil vil løfte bevillingen til politiet og anklagemyndigheden med 596 millioner kroner i 2021. Det vil stige til 792 millioner kroner i 2024.