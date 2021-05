Nørre Felding håber østenvind blæser stank fra døde mink væk

Mandag aften skal bekymrede borgere fra Nørre Felding til borgermøde om opgravningen af mink, der begynder torsdag.

- Vi er et lille lokalsamfund, der er blevet gidsler i et større spil. Så jeg håber, at Fødevarestyrelsen vil lytte til den bekymring, vi har, siger Leif Brøgger, der er formand for borgerforeningen i Nørre Felding.