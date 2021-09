Lok familien med på oplevelse i efteråret

Kort sagt: Efteråret er den årstid, hvor der er mest smæk for skillingen, siger Marie Roland, der er naturvejleder tilknyttet Naturstyrelsen Storstrøm.

- Som naturvejleder bliver jeg ofte spurgt om min yndlingssæson, og det er faktisk efteråret. Her får man det største sansebombardement, og det er en rigtigt god årstid at tage ud med familien, siger hun.

En oplagt aktivitet er at stille skarpt på skovens mikroliv, som er travlt beskæftiget med at hente føde eller bygge bo for vinteren.

Find et væltet træ, foreslår Marie Roland. Lad ungerne klatre, sanse og gå på opdagelse.

- Når man knækker bark af eller løfter en mospude, vælter det ud med bænkebidere og skolopendere. Så alene det at færdes med børn i vild natur afføder en masse oplevelser, siger hun.

I kan også lave en sneglezoo.

Lad ungerne se, hvor mange snegle de kan finde, og placér dem forsigtigt på en træstub.

- Snegle er rimeligt robuste dyr, som ikke tager skade af et par børnehænder. Vilde dyr er kun til låns, så lad dem blive i skoven. Bagefter glider sneglene hver til sit, siger hun.

I kan også lege naturdetektiver, foreslår Danmarks Naturfredningsforening.

Lav en liste over, hvad I skal samle i skovbunden.

Det kunne eksempelvis være: noget fra et dyr, noget blødt, noget velduftende, noget gult og noget, der ikke hører til i skoven.

- Sæt gerne en tid på legen, således at man for eksempel har en halv time til at komme retur med så mange ting som muligt, råder Danmarks Naturfredningsforening.

En anden pendant er naturbingo, hvor man - ligesom i bingo - skal udfylde felterne ved at finde de ting, der er afbilledet.

Når man ser en bregne, kan den krydses af på pladen, og når man finder en kogle, kan den krydses af.

Sådan en bingoplade kan hentes gratis på www.dn.dk.

I kan også lege tingfindere, tilføjer Marie Roland.

Det klassiske er at samle kastanjer og lave kastanjedyr, men som alternativ kan I samle tabte fjer.

- Mange fugle fornyer naturligt deres fjer i august og september. Derfor kan man finde en masse spændende løse fjer i efteråret, siger hun.

De yngste kan lave et fjerbillede, hvor fjerene limes på farvet karton, lamineres eller presses i en skifteramme - som tørrede blade.

Ældre børn kan prøve at "samle" en fugl.

- En lang og smal fjer skal måske sidde på vingen, og de små bløde fjer skal måske sidde på brystet. På den måde har man rammen til en fin anatomisnak, siger Marie Roland.

Voksne og store børn kan gå spadestikket dybere og nørkle med fugleapps eller bøger for at se, hvilke fugle fjerene kommer fra.

Vask hænder bagefter, saml altid kun løse enkeltfjer - ikke fjer fra døde fugle.

Døde fugle er fulde af bakterier og kan have været syge af fugleinfluenza.

- Hvis du finder flere døde vilde fugle, skal du kontakte myndighederne, oplyser Fødevarestyrelsen.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde et opdateret kort over, hvor der er fundet fugleinfluenza.

