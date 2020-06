Løsgænger med færrest personlige stemmer

Dermed var Zimmer, som 9. juni runder 60 år, den politiker med færrest stemmer til at blive valgt ind.

- Det er jo fuldstændig forrygende. Og overraskende. Specielt som aftenen forløb, hvor det ikke så godt ud for partiet på landsplan, sagde Zimmer efterfølgende til Nordjyske.

Partiet, som hun henviste til dengang, var Alternativet. Mindre end et år efter valget i juni 2019 var hun fortid i Alternativet efter en kaotisk tid for partiet, der 1. februar i år fik Josephine Fock som politisk leder efter et kampvalg.

Det blev begyndelsen til enden for Alternativet. I hvert fald på Christiansborg, hvor partiet efter valget havde fem mandater.

Godt nok blev Zimmer selv valgt som gruppeforperson for Alternativet efter valget af Fock som leder, men krisen i partiet var ikke til at stoppe.

Fock blev beskyldt for en ubehagelig ledelsesstil, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018. Fock afviste, at hun eksempelvis havde rusket i folk, hvilket hun blandt andet var beskyldt for.

Zimmer kunne ikke redde situationen, da Alternativets folketingsgruppe skulle diskutere Fock og beskyldningerne mod hende.

På spørgsmålet om, hvorvidt folketingsgruppen 100 procent bakkede op om Fock som politisk leder, svarede Zimmer:

- Vi samarbejder med hende 100 procent.

Folketingsgruppen havde ikke lagt skjul på, at man ønskede Rasmus Nordqvist som ny leder. Men han tabte altså kampvalget. Baglandet valgte Fock.

Og 9. marts 2020 gik Alternativet på Christiansborg i opløsning. Sammen med partistifterne Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist samt Sikandar Siddique forlod Zimmer partiet. Hun er i dag løsgænger i Folketinget.

Zimmer er uddannet folkeskolelærer. Hun var i en årrække skoleleder. Desuden har hun været galleriejer og iværksætter.