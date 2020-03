Lørdagens melodigrandprix bliver uden tilskuere

Her sagde statsministeren, at myndighederne opfordrer til, at man udskyder eller aflyser alle arrangementer, hvor mere end 1000 mennesker er samlet.

- På baggrund af statsministerens opfordring har vi truffet den beslutning at gennemføre melodigrandprix uden publikum, siger talsmand Gustav Lützhøft til DR Nyheder.

Ifølge mediet har op mod 10.000 købt billet til den store musikfest, som de nu ikke får lov til at opleve alligevel.

Talsmanden afviser samtidig, at man kunne have lukket et mindre antal publikummer ind - altså under grænsen på 1000, som Statsministeriet anbefaler.

- Vi synes, det ligger logisk i forlængelse af den anbefaling, der kommer fra statsministeren.

- Og helt lavpraktisk er der et døgn til, at vi skal afvikle det show, og nu har vi brug for at fokusere alle vores kræfter på at få omdannet en stor publikumsproduktion til en stor tv-produktion, siger Gustav Lützhøft til DR Nyheder.

Flere større arrangementer i den kommende tid bliver afholdt uden publikum eller aflyses.

Eksempelvis vil FC Københavns kommende hjemmekampe samt udekampen mod Lyngby blive afviklet som planlagt, men uden tilskuere. Det meddeler FCK på sin hjemmeside.

Kommunernes Landsforening (KL) vil også aflyse flere arrangementer - blandt andet Kommunalpolitisk Topmøde.

På pressemødet fredag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at der vil være omkostninger forbundet med tiltaget for almindelige mennesker, familier, virksomheder og arrangører.

- Når vi tager disse skridt, så er det, fordi vi vil afværge potentielle tab af menneskeliv.

- Mange vil sidde og havde bestilt en rejse eller billet til en koncert, som de har set frem til.

- Jeg håber, at alle vil hæve sig op og se på det fra samfundets perspektiv. Jeg appellerer til sammenhold og tålmodighed, sagde hun.