Lørdag vender solen tilbage til efterårsferien

Den sidste hverdag i efterårsferien vil til at starte med byde på "ordentlig omgang byger" hen over Danmark.

- Det bliver ikke nogen behagelig fredag morgen og formiddag, men det ser ud som om, at der er lys for enden af tunnelen, siger han og uddyber, at det klarer op i løbet af fredagen.

- Jeg vil tro, at når vi lander omkring middagstid, så er der mange steder begyndt at komme pænt med sol igen, og der kommer færre byger.

- Det bliver generelt en blæsende dag hele dagen.

Weekenden, der runder efterårsferien af, kan også komme til at byde på pænere vejr.

Ifølge vagtchefen bliver lørdag for de fleste "en dejlig dag med masser af sol og aftagende vind".

Der kan dog være byger, der kan ramme "området oppe fra Gilleleje og ned mod Helsingør". De kan måske også "hurtigt strejfe København".

- Ellers får stort set hele landet en dag med sol og svag vind, og temperaturen kravler en lille smule op af skalaen, siger Frank Nielsen.

Søndag ventes temperaturen desuden at stige til mellem 8 og 12 grader.

Ifølge vagtchefen bliver der denne dag "rimeligt pænt vejr".

- Der vil nok til at starte med være nogle skyer, men der er faktisk chance for at det i løbet af dagen klarer noget op.

- Det holder stort set tørt, hvis der kommer et par smådryp bliver det i Nordvestjylland, siger Frank Nielsen, der også fortæller, at der bliver vejr til at komme udenfor.