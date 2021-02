Lørdag modtager Danmark første doser fra AstraZeneca

24.000 vaccinedoser fra AstraZeneca kommer til Danmark lørdag. I uge 9 forventes over 100.000 doser.

De første vaccinedoser fra AstraZeneca ankommer til Danmark lørdag. Det drejer sig om 24.000 doser.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Tidligere lød meldingen, at den første levering ville komme mandag den 8. februar.

I uge 9 forventes 101.821 doser. Det vil i så fald være første gang, at Danmark modtager en så stor vaccineleverance.

I næste uge modtager Danmark 28.800 vaccinedoser fra AstraZeneca, mens det i ugen efter forventes at være 70.018 doser.

Samtidig forventes det, at Pfizer vil levere cirka 20.000 flere vaccinedoser i første kvartal end først udmeldt.

SSI understreger dog, at tallene er foreløbige. De skal derfor tages med forbehold.

- Det er positivt, at AstraZenecas vaccine nu er godkendt og der inden for kort tid kan opstartes vaccination med også denne vaccine, siger Ole Jensen, vicedirektør i SSI, i pressemeddelelsen.

- Der er dog fortsat stort fokus på, at få producenterne til at levere flere vacciner hurtigere - både i første kvartal og andet kvartal - så vi alle kan tilbydes vaccination i første halvår.

I hele første kvartal er det kun Pfizers forventede leveringsplan, som SSI kender fuldt ud. Fra uge 10 til uge 13 forventes der at komme 87.750 doser hver uge, der er det højeste antal fra Pfizer.

Modernas leveringsplan kendes ikke efter uge 7, mens AstraZenecas ikke kendes efter uge 10.

AstraZeneca er den seneste vaccine godkendt til brug i EU. Den har en effektivitet på omkring 60 procent og kræver to vaccinestik.

I Danmark er den dog kun foreløbigt blevet godkendt til brug på personer under 65 år, der ikke er i risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.

Årsagen er, at der mangler dokumentation for, hvor virksom vaccinen er for ældre aldersgrupper.

Den prioriteres i første omgang til kritisk personale i sundheds- og ældresektoren.