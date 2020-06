Erhvervsminister Simon Kollerup (S) skriver i et Folketingssvar, at det vil koste 8,5 milliarder kroner at forlænge lønkompensation til nytår. (Arkivfoto).

Lønkompensation året ud vil koste milliarder

Erhvervsministeriet vurderer, at det vil koste over otte milliarder at forlænge hjælpepakke til nytår.

Folketingets partier er så småt begyndt på forhandlingerne om, hvordan de store hjælpepakker vedtaget under coronakrisen kan udfases. Specielt lønkompensation er dyr og vil koste milliarder at forlænge.

I et Folketingssvar skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S), at man vurderer, at det vil koste 8,5 milliarder kroner at forlænge den nuværende lønkompensationsordning til nytår i steder for som planlagt 8. juli.

- Der er væsentlig usikkerhed forbundet med at skønne over konsekvenserne over forslaget.

- De endelige omkostninger vil blandt andet afhænge af de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for virksomhederne og deres anvendelse af lønkompensationsordningen, skriver Simon Kollerup.

Lønkompensationsordningen dækker op til 90 procent af hjemsendte medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kroner om måneden. I slutningen af maj var mere end 200.000 arbejdstagere dækket af ordningen.

I forbindelse med forhandlingerne om udfasningen af hjælpepakker vurderede en ekspertgruppe, at det gav mening at lade store dele af hjælpepakkerne udløbe som planlagt 8. juli.

- Ordningen er omkostningstung for staten og kan medvirke til at bremse en hensigtsmæssig omstilling på arbejdsmarkedet i takt med genåbningen, skriver erhvervsministeriet om lønkompensationsordningen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har dog tidligere åbnet for, at regeringen er indstillet på at lade kompensationsordningen fortsætte til august, så den ikke stopper midt i sommerferien.

- Den står til at stoppe i sommerferien, og det er måske ikke det mest hensigtsmæssige tidspunkt at lade den slutte på, sagde Nicolai Wammen sidste uge om ordningen.

Den liberale tænketank Cepos mener modsat, at man bør lade lønkompensationen udløbe som planlagt den 8. juli.

- Det vil være dyrt for de offentlige finanser, og det vil koste på velstanden. Store dele af dansk økonomi er allerede genåbnet og mere forventes åbnet. Og derfor er vi ude af den exceptionelle situation.

- Derfor burde man overgå til det ordinære dagpenge- og kontanthjælpssystem. Vi skal have dynamikken tilbage på det ordinære arbejdsmarked, skriver cheføkonom i tænketanken Mads Lundby Hansen i en kommentar.