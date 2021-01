Løkkes politiske netværk runder 10.000 medlemmer

Han har selv udtalt, at det på sigt kan udvikle sig til et politisk parti.

- Det har mere end 10.000 danskere gjort siden fredag. Det er noget overvældende, og jeg kæmper lidt med at få struktur på det, for jeg har ikke nogen organisation, siger han i en video på Facebook sent onsdag aften.

Løkke er tidligere formand for Venstre, men halvandet år efter oprøret mod ham, valgte han i det nye år at blive løsgænger. Derfor har han foruden et par frivillige fået stillet en folketingssekretær til rådighed.

Han var statsminister, da Inger Støjberg (V) var udlændingeminister i 2016, da der blev givet en klart ulovlig instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Torsdag afgøres det, hvorvidt der er flertal for en rigsretssag mod Støjberg, og dagen før sagde Løkke, at han ikke vil stemme for en rigsret, fordi sagen ikke er stor nok.

Efter Løkkes udmelding om det har en del af hans medlemmer trukket deres medlemskab.

- Her til aften har vi passeret 10.000 medlemmer, og så har jeg trukket dem fra, som i aften oven på min udmelding om rigsret har trukket sig igen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han uddyber, at han bliver ked af det, når han bliver skudt i skoen, at han går det yderste højrefløjs ærinde, fordi han vil stemme mod en rigsretssag.

Der er brug for at tale mere med hinanden hen over midten af dansk politik, mener han. Han var selv statsminister i den regering, der havde den strammeste udlændingepolitik nogensinde.

En rigsretssag vil ikke føre noget godt med sig, mener han.

- Bliver Inger frikendt, får vi et voldsomt martyrium, og skulle hun blive dømt, vil det rimeligvis være mildt, måske kun en bøde.

- Og så tror jeg, at jeg kender Inger godt nok til at vide, at hun vil sige, at "det var alle pengene værd". Det fører os ikke noget godt sted hen, det graver drøfter dybere i den danske befolkning. Tag et blik over Atlanten og se USA, siger Løkke.