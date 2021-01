- Jeg er ikke færdig med at være et politisk menneske. Når det er sagt, er det vigtigt, at det ikke bare handler om mig, mig og mig. Jeg ved, at mange siger, at det gør det, siger Lars Løkke Rasmussen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Løkkes netværk skal vokse nedefra til parti

Opgøret fra midten skal starte nedefra og vokse til at blive et parti på sigt, hvis der er interesse for det ifølge Løkke. Spørgsmål om troværdighed tynger dog.

Danmark - 08. januar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Selv om Lars Løkke Rasmussen blev vraget som formand for Venstre efter et opslidende opgør, havde han alligevel en klar besked til dem, der meldte sig ud af partiet efterfølgende. - Se nu at få meldt jer ind igen. Der er kun ét bredt, folkeligt forankret liberalt parti i Danmark, og det er Venstre, og vi har ikke brug for forkølede efterligninger, sagde han på et landsmøde i november 2019.

