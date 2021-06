Løkkes døber sit nye parti Moderaterne

For to år siden fik vælgerne muligheden for at afsætte ham som statsminister ved folketingsvalget. I år fik de navnet på et nyt parti fra hans hånd, der kommer til hedde Moderaterne.

For anden gang på tre år har Lars Løkke Rasmussen præsenteret de danske vælgere for nye valgmuligheder på grundlovsdag.

Partiet bliver ifølge Lars Løkke Rasmussen stiftet efter kommunalvalget.

- Jeg får mange gange henvendelse fra folk, der gerne vil være engagere sig i kommunalvalget for det her parti. Men det vil ikke være seriøst at opstille og deltage i kommunevalget om få måneder, siger han.

- Derfor bliver Moderaterne først stiftet efter kommunalvalget. Det er i hvert fald plan A.

Kommunalvalget afholdes til november. Alligevel døber han sit nye parti allerede grundlovsdag i juni.

- Omvendt er man jo nødt til at være beredt. Og vi skal ikke fanges på det gale ben, hvis der pludselig er et hurtigt folketingsvalg, siger han og annoncerede dermed, at hans parti vil være klar til et valg til efteråret, hvis det skulle komme.

Politisk kommentator hos Berlingske Bent Winther vurderer, at Lars Løkke Rasmussen ikke har ønsket at løbe selv den mindste risiko.

- Den proces, der er med at få godkendt et navn, er mere besværlig, end man tror, siger Bent Winther.

- Det nævn, der er nedsat til at godkende partinavne, mødes kun et antal gange om året.

- Man kan ikke speede den proces op. Så han kan blive fanget i, at han ikke får godkendt navnet, og så pludselig udskriver Mette Frederiksen valg, og så når han ikke til at stille op. Så jeg tror, at han er nødt til at gå det skridt nu.

- Der er en risiko for valg - man kan diskutere, hvor stor den er - men alene det, at den er der, og at han ved ikke at handle i tide måske skal vente fire år mere. Så jeg tror, at han går med livrem og sele.

Fra morgenstunden grundlovsdag havde Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen gentaget sine ønsker om reformer, der skal øge mængden af arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Tidligere har også statsminister Mette Frederiksen præsenteret planer for store reformer, der skal styrke dansk økonomi i fremtiden.

Netop den tiltagende snak på Christiansborg om behovet for reformer, kan have øget risikoen for Lars Løkke Rasmussen ved at vente, vurderer Bent Winther.

- Jeg tror, at med det program, som Mette Frederiksen har lagt frem, som er meget stort og ambitiøst, så vil hun gerne have den mulighed hængende i luften, siger han.

Samtidig kan den stigende interesse for store reformer, der muligvis kan vedtages på tværs af opposition og regering, presse Lars Løkke Rasmussens nye parti på sin eksistensberettigelse ifølge Bent Winther.

- Hvis Venstre og Socialdemokratiet finder sammen om nogle af de her reformer, og De Radikale kommer også til at definere sig selv som mere et reformparti, så bliver den position, som er Løkkes position mere og mere indtaget af andre også, siger han.

I første omgang skal navnet Moderaterne godkendes af Valgnævnet, inden Lars Løkke Rasmussen kan gå på jagt efter de 20.182 vælgererklæringer, som det kræver at komme på stemmesedlen.