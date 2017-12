Løkke vil indgå finanslovsaftale fredag aften

Her har partiformændene for alle fire partier i blå blok været samlet for løse op for det, Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har betegnet som et "cirkus", der måtte holde op.

- Jeg har haft nogle gode møder med Kristian Thulesen Dahl i en god og positiv atmosfære. Vi har diskuteret de ting, vi gerne vil have på plads, inden Folketinget går på juleferie.

- Det er en finanslov i sagens natur, den skal vi have på plads, siger Lars Løkke Rasmussen.

Parterne har i flere dage været så godt som enige om finansloven. Men Liberal Alliance har krævet, at aftalen først blev indgået, når der også var en skatteaftale på plads.

Lars Løkke Rasmussen lægger nu op til, at aftalen om finansloven bliver indgået på et møde, der begynder klokken 20.00 fredag aften i Finansministeriet.

- Jeg har set en skitse til en finanslovsaftale, som vi kan indgå i aften i Finansministeriet. Aftalen er god og solid. Den vil sikre ressourcer til kernevelfærden. Den sikrer tryghed via flere ressourcer til politiet og den ramme, der gør, at vi kan slutte et forsvarsforlig inden jul.

Statsministeren lægger op til, at forhandlingerne om skat og udlændinge derefter skal fortsætte i næste uge. Målet er, at alle tre aftaler om skat, finanslov og udlændingestramninger er på plads inden jul.

- Især spørgsmålet om udlændingestramninger er ikke helt enkelt. For det handler ikke kun om politisk vilje, men også om hård jura. Det har Kristian Thulesen Dahl og jeg konstateret ved selvsyn.

- Ingen af os er eksperter, og derfor har vi haft en række møder med vores kronjurister. Derfor sker der det, at vi gør skat og udlændinge færdig inden jul. Det bliver forankret her hos mig, og vi tager fat på mandag, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dermed har Dansk Folkeparti vundet armlægningen med Liberal Alliance om, hvorvidt forhandlingerne skulle deles op eller ej. Det bliver de nu, og dermed bliver der ikke den "samtidighed" i aftalerne, som LA har krævet.

Det var dog ikke den udlægning, Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, havde, da han kom ud af Statsministeriet. Han fortolkede nu "samtidighed" som, at aftalerne blot skal lande inden jul.

- Vi har haft et ønske om en samtidighed i forhold til, at alle tre aftaler skal indgås før jul. Det har vi nu en fælles forståelse for, kan lade sig gøre, siger Anders Samuelsen.