Løkke ved mindehøjtidelighed: Vi skal stå sammen

Ved fakkeloptog i Odense, Aarhus og København mindes de fremmødte onsdag aften ofrene for angrebene i Sri Lanka søndag, der har kostet mindst 359 mennesker livet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er blandt talerne ved begivenheden, hvor han opfordrer til sammenhold.

- Angrebene rammer os alle med forfærdelse, og vi spørger os selv, hvad det er, terroristerne vil. Svaret er at skabe frygt. Og frygt avler vrede. De ønsker konfrontationen med det mål at grave grøfter.

- Vi skal stå fast. Vi skal stå sammen. Vi skal tænde lys både bogstaveligt og i overført betydning. På tværs af religioner og på tværs af politiske ståsteder. Vi skal insistere på at leve, som vi gør, som frie mennesker, lyder hans budskab i talen.

Tre danske børn er blandt ofrene for angrebene. Statsministeren sender familien sin medfølelse.

- Blandt de omkomne er tre danske børn. Tre søskende på ferie med deres forældre. Tre børn med livet foran sig. Det er en ufattelig tragedie. Det er det værste, man kan forestille sig. I har min dybeste medfølelse, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mindehøjtideligheden begyndte klokken 20 og varede cirka en time.

Efter højtideligheden fortæller Løkke, at han allerede inden sit pressemøde søndag efter bombeangrebene vidste, at de tre danske ofre for angrebene var børn.

- Det var nok også derfor, at jeg var ret berørt på det pressemøde, jeg holdt, fordi jeg havde den viden, at det var tre danske børn - men også at det var tre søskende.

- Det vidste jeg. Og det skærer jo simpelthen bare dybt i mit eget forældrehjerte, siger statsministeren efterfølgende til Ritzau.

Begivenheden blev indledt med et minuts stilhed for ofrene for angrebene, og foruden fakler havde flere havde ved højtideligheden medbragt blomster.

Pensionist Ejnar Christensen fra Allerød havde også medbragt et srilankansk flag. Han har familie i Sri Lanka, og han har rejst til landet næsten hvert år de sidste 45 år, fortæller han.

- Det er jo en katastrofe. Det er et fattigt land, som er under udvikling, og så har man myrdet så mange fuldstændigt uskyldige mennesker, som bare har været der og passet deres arbejde. De har været der, og så er der bare nogle totale psykopater, som smadrer hele deres liv, siger Ejnar Christensen.

Angrebet har været helt tæt på ham, fortæller han.

- Min kones familie plejer at gå ind i kirken. Men der var ikke plads. De tog den anden kirke i stedet for. Så det er så tæt på, som det kan være, siger han.