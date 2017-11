Løkke varsler sommervalg: Regeringen vil sidde tiden ud

- Det er bestemt planen at sidde tiden ud. Nu har vi alle sammen været ude i en kold kommunalvalgkamp, hvilket bare bekræfter mig yderligere i, at det er en fordel at holde sommervalg, siger Lars Løkke Rasmussen med et smil.

Meldingen kommer på VLAK-regeringens etårsdag. Her er en stor del af regeringsgrundlaget enten gennemført, tæt på at være gennemført - eller opgivet, fordi der ikke var flertal.

Men der er stadig meget at gøre, fastslår Lars Løkke Rasmussen.

Ifølge statsministeren bliver den vigtigste opgave i den sidste del af regeringsperioden at bruge det økonomiske opsving til at få skabt nogle "socialpolitiske og værdipolitiske landevindinger".

- Det er nu, at vi har chancen for at få flyttet tusindvis af danskere på kanten af arbejdsmarkedet ind, så de kommer til at stå på egne ben.

- Det er nu, vi har chancen for, at få dem med ikke vestlig baggrund til at tjene deres egne penge.

- Vi skal ikke læne os tilbage, men bruge de gode tider rigtigt, siger Lars Løkke Rasmussen.

Selv om der er lang tid til næste valg - hvis statsministerens forudsigelser holder - så forventer Løkke at gå til valg på at fortsætte VLAK-regeringen:

- Nu koncentrerer vi os om at arbejde. Og regeringen arbejder harmonisk. Derfor vil det alt andet lige jo også være sådan, at en regering, som har det godt med sig selv, og som leverer resultater, vil have en ambition - går jeg ud fra - om at få lov at fortsætte.

- Det vil næsten være mærkeligt andet.

Spørgsmål: Mette Frederiksen gør den største skillelinje i dansk politik lige nu til spørgsmålet om velfærd eller skattelettelser. Hvad er den største skillelinje for dig?

- Der er ikke det her skel mellem skat og velfærd, fordi alting er hinandens gensidige forudsætninger.

- Løsningen på alting kan jo ikke bare være at sætte skatterne ned. Men det kan være en del af løsningen.

- Løsningen på alting kan jo ikke være kun at lade det offentlige forbrug stige. Men det er en del af det.

- Det er måske i virkeligheden her, at skillelinjen er. Mellem dem, der forsimpler tingene og gør alting til et valg mellem sort og hvidt eller rødt og blåt. Og dem, der søger balancen.

- Det er vel i virkeligheden balancen over for det lidt letkøbte, det taktisk prægede. Måske det lidt populistiske, siger Lars Løkke Rasmussen.