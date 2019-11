Løkke trak sig som V-formand: Det endte der hvor det skulle

Men først om et år eller to.

Det var hele tiden planen, at Venstres nu tidligere formand Lars Løkke Rasmussen ville have overladt roret til Jakob Ellemann-Jensen som arvtager.

- Jeg tænkte, hvor meget skal jeg egentlig slås for at blive hængende et år eller to, når det nu alligevel ender der, hvor jeg synes, det skulle ende, siger Lars Løkke Rasmussen.

Siddende tilbagelænet i en stol foran 780 mennesker i Tivoli Friheden i Aarhus fortæller han om det dramatiske døgn 31. august, da han trak sig tilbage som partiformand.

Lars Løkke Rasmussen fortæller, at han allerede lørdag morgen havde taget beslutningen om at tage sit gode tøj og gå som partiformand.

- Da vi startede hovedbestyrelsesmødet lørdag morgen, havde jeg besluttet, at det ender med, jeg går ud af den terrassedør, siger han.

Den beslutning havde han truffet, fordi partiets forretningsudvalg dagen forinden havde besluttet, at der skulle afholdes et ekstraordinært landsmøde med ét punkt på dagsordenen: Valg af formand og næstformand.

Lars Løkke argumenterede for, at der skulle afholdes et ordinært landsmøde, hvor han kunne lægge sin politik frem.

Men synspunktet nød ikke fremme, og det fik Løkke til at tage den store beslutning.

- Det ville komme til at koste for meget blod, sved og tårer, hvis jeg skulle have testet det af i hovedbestyrelsen. Så var det bedre at gå, ræsonnerer Lars Løkke Rasmussen.

Han fortæller også, at det hele begyndte at gå skævt for partiet på partiets sommergruppemøde i august.

Venstres næstformand, Kristian Jensen, havde forinden været ude i et interview i Berlingske med en kritik af Løkkes invitation under valgkampen til et samarbejde med Socialdemokratiet.

- Det var ikke noget godt sommergruppemøde. Det skulle have været en kæmpe fest.

- Næstformanden havde valgt at lave en analyse i Berlingske, det var en lidt sjov analyse efter min mening, fortæller Lars Løkke Rasmussen.

Det førte til, at Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen dagen efter udtalte til pressen, at Kristian Jensen burde gå af.

- Jeg blev lidt spontant overrasket over, at Claus ville holde sit eget pressemøde. Det var jo blevet ordnet, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Der skulle det nok være blevet stående. Hvis det var det, er det ikke sikkert, vi havde siddet her i dag, siger han retrospektivt.

Jakob Ellemann-Jensen blev 21. september valgt som ny formand for Venstre.