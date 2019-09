Løkke stod helt alene i sag om landsmøde

Det var massiv modstand i Venstres forretningsudvalg, der fik Lars Løkke Rasmussen til at træffe beslutningen om at trække sig som formand, har det lydt. Nu kaster formanden for Venstre Lolland, Benny Damgaard, der også er medlem af hovedbestyrelsen, lys over, præcis hvor hård modstanden var. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

I en orientering til sit bagland skriver Benny Damgaard om fredagens møde i forretningsudvalget. Her skulle drøftes, om der skulle holdes både et ekstraordinært og et ordinært landsmøde, eller om man blot - som Lars Løkke Rasmussen ønskede det - skulle fremrykke det ordinære landsmøde:

- Her besluttede et flertal, på 22 mod 1 (Lars Løkke Rasmussen), at der skulle indkaldes til et ekstraordinært landsmøde, og at vi bibeholdt det ordinære landsmøde i november. Grunden til ekstraordinært møde var blandt andet, at Lars Løkke Rasmussen ikke måtte benytte administrationen i Venstre til at føre valgkamp, når andre eventuelle kandidater ikke havde den mulighed, skriver Benny Damgaard.

Han er ikke selv medlem af forretningsudvalget, men fik sammen med resten af hovedbestyrelsen en orientering om afgørelsen.

Lolland-Falsters Folketidende erfarer fra anden side, at orienteringen til hovedbestyrelsen mødte protester fra et forretningsudvalgsmedlem, der afviste at have været med i flertallet på de 22, der traf den afgørelse, som fik Lars Løkke Rasmussen til at trække sig.