Løkke prøver igen: Selvfølgelig stemmer vi for finanslov

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står i den helt usædvanlige situation, at hverken hans udenrigsminister - eller hans indenrigsminister kan love at stemme for finansloven ved tredjebehandlingen den 22. december.

Nu forsøger Lars Løkke Rasmussen så igen at få ro på Liberal Alliances ministre.

Under et besøg ved klimatopmøde i Paris siger Løkke:

- Regeringen har indgået en finanslovsaftale. Det siger sig selv, at de aftaler, vi indgår, dem understøtter vi selvfølgelig også ved at stemme dem igennem, siger Lars Løkke Rasmussen.

Den besked kom Løkke dog også med efter et møde i Statsministeriet mandag aften - uden at Liberal Alliance har ændret kurs.

- Der er mange, der lige nu er meget optaget af, hvad der sker, hvis det ikke lykkes at komme i mål. Så jeg synes, at alle skal fokusere alle kræfter på at komme i mål, siger Lars Løkke Rasmussen.

Hans regering er meget overraskende havnet i en kritisk situation, efter at Liberal Alliance har meddelt, at de ikke vil love at stemme for finansloven.

Selv om LA har sagt ja til aftalen, vil man kun stemme for, hvis Dansk Folkeparti forinden har sagt ja til de "største skattelettelser i mands minde", som udenrigsminister Anders Samuelsen har formuleret det.

Trods gentagne spørgsmål til både Anders Samuelsen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll mandag og tirsdag har ingen af dem trukket truslen tilbage.

Dermed kan hele regeringen i yderste konsekvens falde.

Kan regeringen ikke samle flertal for finansloven er det nemlig normalt ensbetydende med, at den må gå af.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, betegnede tirsdag situationen som en "børnehave", der måtte vække undren hos vælgerne.

DF-formanden gjorde det samtidig klart, at regeringen kan vælte sig selv inden jul, hvis Liberal Alliances kamikazekurs fortsætter.

Mandag talte Thulesen Dahl om, at regeringen kan "gå op i limningen". Det afviser Løkke dog under besøget i Paris.

- Jeg har ikke en oplevelse af, at regeringen er ved at gå op i sømmene. Tværtimod. Nu står jeg her og repræsenterer en regering og et land, som går forrest i den internationale klimadagsorden.

- Og så glæder jeg mig over, at vi derhjemme har gang i drøftelser om både en skatteaftale og en ny udlændingeaftale, siger Lars Løkke Rasmussen.

Der er tredjebehandling af finansloven om ti dage den 22. december.