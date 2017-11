Løkke på årsdag: Vi har ikke haft det bedre i ti år

Når statsministeren ser tilbage på året, så fremhæver han blandt andet forårets aftaler om boligskat og bandepakke samt efterårets aftaler om lavere bilafgifter og en erhvervspakke med en aktiesparekonto.

- Vi lavede regeringsgrundlaget under titlen et friere, rigere og et mere trygt Danmark. Og jeg synes, vi er godt i gang med at levere, siger Løkke.

Regeringens første år har dog også været præget af, at flertal med DF og S i spidsen har tvunget regeringen til at opgive centrale dele af regeringsgrundlaget.

Blandt andet højere pensionsalder, lavere topskat og flad skat på boliger.

- Vi har ikke leveret én til én på regeringsgrundlaget. Og det vil heller ikke være godt. Politik går jo ud på, at finde balancen mellem realisme og idealisme, siger Løkke.

På etårsdagen er spørgsmålet dog, om ikke netop de høje ambitioner har gødet jorden for den nye alliance mellem S og DF. Og måske bidraget til at gøre danmarkskortet mere rødt ved kommunalvalget.

Her har S-formand Mette Frederiksen tordnet mod regeringens skatteplaner med budskabet om, at danskerne må vælge mellem velfærd og lavere skat.

- Sådan ser jeg ikke på det, siger Løkke og tilføjer:

- Regeringen har jo vist en evne hen over foråret til at finde - ja, for at sige det lige ud - et bedre balancepunkt mellem, hvad der er regeringens ambition, hvis vi bestemte alting selv, og hvad der er muligt i den parlamentariske situation. På den måde får vi jo ting til at ske, siger Løkke.

Han håber, at regeringen sammen med DF inden for kort tid kan præsentere aftaler om finansloven og lavere skat på arbejde.

Løkke ser heller ikke en sammenhæng mellem nederlagene på Christiansborg og resultatet ved kommunalvalget:

- Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes, at vi har haft et kommunalvalg, som har handlet om de nære ting.

- Så er det klart, at så er der nogle landspolitiske tendenser, som opstår igennem mit eget parti, Venstre. Venstre er et parti, der er på vej op i form, men vi er ikke helt der, hvor vi var for fire år siden. Og selvfølgelig har det også smittet af.

Spørgsmål: Du siger, at I er på vej op i form. Men hvis man ser på de seneste tre valg: Valget til Europa-Parlamentet, til Folketinget og kommunalvalget, så er I gået tilbage alle tre gange. Også markant i forhold til historien. Hvorfor ser vi den bevægelse?

- Hvis man tager udkommet af kommunevalget, så er det jo ikke noget katastrofalt valg.

- Vi ville selvfølgelig gerne have et bedre valg, men jeg noterer mig med glæde, at Christiansborg ikke har støjet. Den var den aftale, jeg lavede med mine borgmestre for trekvart år siden.

- Og i forhold til Folketingsvalget, så er der lang, lang, lang, lang tid igen, og vi er meget fortrøstningsfulde, siger Løkke.