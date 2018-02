Løkke om tweet til Trump: Klogskaben i det kan diskuteres

- Jeg er helt med på, at det er meget atypisk, men jeg tror, det var faren, der kom op i mig. Jeg har tre børn, to af dem har været i USA på henholdsvis high school og universitet. Jeg tror, jeg blev ramt af det, siger han til Berlingske.

Den danske statsminister kom i sit tweet med en direkte opfordring til Trump som led i den aktuelle amerikanske debat om våbenkontrol.

- Tillad mig at komme med et dansk perspektiv. Lyt til kravene fra ungdommen, som kræver våbenkontrol. Accepter ikke verdensrekorden i skoleskyderier. Gør USA stort og sikkert igen, skrev han.

Løkke henviser til de unges krav om skærpet våbenkontrol efter et skyderi på en skole i delstaten Florida i sidste uge, hvor 17 mennesker blev dræbt.

Politiske kommentatorer og kommunikationseksperter har torsdag kaldt tweetet utidigt og kikset.

Over for Berlingske medgiver Løkke, at det var lidt utraditionelt.

- Og så kan man altid diskutere den diplomatiske klogskab i det, men jeg tænker trods alt, at mon ikke også Donald Trump ville kunne håndtere det. Så det var egentlig en følelse, der kom op i mig, lyder det fra statsministeren.

- Men det er ikke fordi, at jeg har sat en ny standard for diplomati, eller at jeg nu skal op på et aktivitetsniveau på Twitter, der matcher den amerikanske præsidents. Det udtrykker nok bare, at jeg ærligt talt blev berørt.

Donald Trump skrev torsdag på Twitter, at han vil ændre loven.

Han ønsker blandt andet, at man fremover skal være 21 år for at købe et våben. Præsidenten åbner også for, at skoler ikke længere skal være våbenfri zoner, og at lærere med våbentræning skal kunne bære våben.

Berlingske vil vide, om Trump har svaret statsministeren.

- Nej, og det kommer han nok heller ikke til.