Løkke om skæbnetime i Brejning: Jeg orkede det ikke

Men den afgørende aften i Brejning 30. august sidste år, da partiets forretningsudvalg var klar til at udskrive valg om formandsposten, slap energien op.

Tidligere formand for Venstre og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har i sin årtier lange karriere i dansk politik været kendt for aldrig at give op.

Det skriver Lars Løkke Rasmussen i sin bog "Om de fleste og det meste", der udkommer mandag.

- Det er da muligt, at du kan (få dem til at ændre holdning red.). Du har rimeligt gode, rationelle og demokratiske argumenter på hånden. Og husk nu - giv aldrig op!

- Men jeg orkede det ikke, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Det dramatiske opgør i Brejning havde rod i, at Lars Løkke Rasmussen efter valget i 2019 ikke trak sig som formand trods tab af regeringsmagten. Efter sommerferien fastslog han på Facebook, at han ville stå i spidsen for Venstre ved næste valg også.

I bogen skriver han, at han var klar til at trække sig tilbage, hvis Venstre fik et dårligt valg. Men partiet gik frem, og derfor blev Lars Løkke Rasmussen siddende.

- Derfor skuffede jeg dem i den næste generation, der allerede havde fordelt sølvtøjet. Derfor forpassede jeg muligheden for at trække mig elegant tilbage til stående applaus. Men nogen elegantier, det har jeg aldrig været, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Han kalder det sit "livs største ledelsesmæssige svigt", at han ikke håndterede en konstituering af Folketingsgruppen efter valget, men sendte folk på sommerferie.

- Det efterlod et ledelsesmæssigt tomrum, og det tillader politik ikke.

Da daværende næstformand, Kristian Jensen, erklærede sig uenig i Lars Løkke Rasmussens tanker, opstod der en magtkamp i partiet. På partiets sommergruppemøde erklærede Kristian Jensen sig enig i, at det er formanden, der lægger partiets linje.

Konflikten fortsatte dog, og i baglandet kom der et offentligt krav om, at Lars Løkke Rasmussen trak sig. Og fra dele af baglandet, at Kristian Jensen gjorde det samme. Det ledte til nogle tumultariske uger, hvor partiet offentligt var helt splittet.

- Jeg er ærlig talt så vred og skuffet over hele forløbet fra sommergruppemødet til forretningsudvalgsmødet tre uger senere, at jeg har valgt at parkere det meste i en sort boks med en mental hængelås, skriver Lars Løkke.

Han fortæller, at han blandt andet blev kontaktet af en "med mandat til at afdække, om sikring af min fremtidige indkomst kunne få mig til at trække mig". Det gjorde Lars Løkke "rasende".

I Brejning den 30. august var der i partiets forretningsudvalg et stort flertal for, at dagsordenen til mødet i hovedbestyrelsen morgenen efter skulle ændres til kun at være indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand og næstformand som eneste punkt.

Det var sent om aftenen her, at Lars Løkke Rasmussen "ikke orkede" at kæmpe mere.

Morgenen efter sagde han - ifølge sig selv baseret på en båndudskrift - til hovedbestyrelsen:

- Jeg synes, det er en absurditet, at vi nu afvikler et hovedbestyrelsesmøde, hvor vi har taget den politiske diskussion ud af programmet.

- Og derfor har jeg besluttet at følge den opfordring, som er formuleret af kommunerne i Midtjylland om omgående at trække mig som formand for Venstre. Så jeg ønsker jer alt det bedste og et fortsat godt møde.

I stedet for at møde pressen tog Lars Løkke Rasmussen en bagudgang, fordi han var "vred, skuffet og ked af det". Løkke vurderede, at hvis han sagde, hvad han mente, så ville det "sprænge partiet i luften".

Han skriver senere, at han føler "sig sgu lidt dum", fordi han ikke mener, at han selv var aktiv del af den magtkamp, der endte med at koste ham formandsposten.

- "Nu ikke bitter", indskærper jeg over for mig selv. Det er et løfte, jeg afgav til mig selv i bilen, da jeg forlod hovedbestyrelsesmødet i Brejning, skriver den tidligere formand.