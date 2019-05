Løkke om SV-regering: Mette F. har smækket døren i

Hun henviser til, at hun er uenig med Venstre om pensionsalder og det hun kalder Lars Løkke Rasmussens "centralisering" på sygehusområdet.

Statsministeren holder på sin side fast i, at Socialdemokratiets pensionsudspil i hans øjne er "bluff". Løkke mener dog, det er "dumt", at S-formanden afviser muligheden for en SV-regering:

- Når jeg har åbnet denne dør lidt på klem, som Mette Frederiksen allerede har smækket i hovedet på mig igen, så er det, fordi jeg kan se nogle perspektiver i det.

- Jeg vil ikke stå i en situation, hvor jeg er afhængig af den yderste danske højrefløj. Det er så langt fra det, jeg tror på, at man vil forbyde religioner og deportere mennesker ud af det her land, siger Lars Løkke Rasmussen

På et pressemøde torsdag fastslog Løkke, at en SV-regering være løsningen, som sikrer, at partier på "yderfløjene" ikke får afgørende indflydelse på en ny regerings politik. Her sigter Lars Løkke Rasmussen både til Stram Kurs på højrefløjen og Enhedslisten på venstrefløjen.

Den bemærkning fik Mette Frederiksen til at tage Enhedslisten i forsvar:

- Du kan ikke være bekendt at nævne Stram Kurs og Enhedslisten i samme sætning. Guderne skal vide, at der er masser, jeg er uenig med Enhedslisten om, men det er et helt almindeligt og ordentligt parti, siger Mette Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen henviser til, at Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen har kaldt Enhedslisten for et "ekstremt" parti og sagt, at Enhedslisten rummer leninister, trotskister og kommunister.

Meldingen om en SV-regering har taget mange overskrifter de seneste dage. Mens regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative siger blankt nej, så er både Dansk Folkeparti og De Radikale klar til at støtte en SV-regering. Forudsat vel at mærke, at det andet parti bliver sat uden for indflydelse på udlændingepolitikken.