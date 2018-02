Løkke om S-udspil: Teltlejre i Nordafrika er postgang for sent

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lægger afstand til et udlændingeudspil fra Socialdemokratiet om at bremse den ikkevestlige indvandring til Danmark.

- Det hjælper ikke på dagens parallelsamfund at oprette fiktive teltlejre i Nordafrika. Det er ligesom en postgang for sent, siger Lars Løkke Rasmussen under Folketingets spørgetime, hvor partierne kan udspørge ham om aktuelle sager.

Socialdemokratiet foreslår, at asylsøgere, der kommer til Danmark, omgående skal sendes til et dansk drevet modtagecenter i andet land. Eksempelvis i Nordafrika.

Det skal altså ikke være muligt at søge asyl ved at møde direkte op på et dansk modtagecenter.

Statsministeren mener, at der var lempelser af udlændingepolitikken af den tidligere regering, hvor Socialdemokratiets nuværende formand, Mette Frederiksen, var minister.

- Der var flere svækkelser af udlændingepolitikken, end der er sider i det nye oplæg fra Socialdemokratiet. Og det er ikke noget lille oplæg, siger Løkke.

Mette Frederiksen holder sig fra at kommentere kritikken under spørgetimen. Hun bruger i stedet taletiden på at opfordre til, at partierne vil tage et ansvar, når forhandlingerne snart indledes.

- Kan vi aftale herfra, at vi ikke bruger tid på at skyde hinandens forslag ned, men får lavet en bred aftale. På tværs af de politiske partier der vil tage et ansvar, siger hun.

Statsministeren siger videre, at regeringen vil indkalde Folketingets partier for at diskutere, hvordan der kan dæmmes op for parallelsamfund.

Torsdag fremlægger regeringen sit ghettoudspil. Det er det sjette i rækken siden 1994.

- Regeringen vil i denne uge fremlægge en omfattende strategi, som skal tage fat om parallelsamfund. Vi vil sætte ind med en vifte af markante og målrettede initiativer med klare mål for fremtiden, siger han.

Statsministeren håber, at Folketingets partier vil udvise mod og ansvarlighed under forhandlingerne.

- Mon ikke det vil være sådan, at nogen af dem, som var imod stramninger på asylområdet, der har ført til, at vi har den laveste tilstrømning til Danmark i ni år, også vil vride sig, når vi tager fat på de her problemer, siger han.