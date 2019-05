Løkke om Mette F. afvisning: Alle skal indgå kompromiser

Fredag var han så på tur i Geels Skov nord for København for at lufte hunde og snakke politik med blandt andre partikollegerne Claus Hjort Frederiksen og Sophie Løhde.

Her måtte statsministeren forholde sig til, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, torsdag understregede, at der er for stor forskel på de to partier til, at de kan gå i regering sammen.

Lars Løkke Rasmussen mener dog ikke, at de to partier er så uenige.

- Der skal jo indgås kompromiser. Der er ingen, der får det helt, som de vil have det. Det gælder både Mette Frederiksen og jeg. Og det store spørgsmål er så, om Danmark er bedst tjent med, at man breder sig ud mod yderfløjene, eller om Danmark er bedre tjent med, at man bøjer sig ind mod hinanden, siger han.

- Kommunister ude i Enhedslisten eller folk med nazistiske tendenser i Stram Kurs, de synes selvfølgelig ikke, det er en god idé at tale om at samle Danmark på midten, det siger sig selv, siger han.

Mette Frederiksen opstillede torsdag mindst fem store forskelle på Venstre og Socialdemokratiet.

Blandt andet forklarede hun, at de er vidt forskellige på det grønne område, hvor hun mener, at regeringen har spildt de seneste fire år.

I bekæmpelsen af uligheden i Danmark vurderede hun også, at de to partier er langt fra hinanden.

- Vi kunne også have brugt de sidste fire år på at dæmpe uligheden, men det har Lars Løkke heller ikke haft viljen til, sagde Mette Frederiksen torsdag.

Men det giver statsministeren ikke meget for.

- Det er sådan nogle fyndord, hun står og finder på. Velfærd eksempelvis, der ved jeg ikke, hvor langt vi er fra hinanden? Vi har ført en økonomisk politik, der har rettet op på Danmark, så vi ansvarligt kan investere i kernevelfærden. I øvrigt på et niveau, som Socialdemokratiet også gør sig tanker om. Og sådan kunne man blive ved, siger han.