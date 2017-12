Løkke og Thulesen vil gøre status på finansloven fredag

Siden tirsdag har DF-formand Kristian Thulesen Dahl opfordret regeringen til at splitte forhandlingerne om næste års finanslov og forhandlingerne om en skattereform med medfølgende udlændingestramninger op i to.

Men Løkke har lagt en anden plan: Han vil selv sætte sig for bordenden i forhandlinger om udlændingestramninger torsdag, mens finansminister Kristian Jensen (V) sideløbende forhandler finanslov og skat med DF.

Det står klart, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl onsdag aften mødtes i Statsministeriet.

Dermed forsøger Lars Løkke Rasmussen nu at forhandle på tre fronter på én gang for at lukke den samlede aftale, som regeringen drømmer om:

- Nu bruger vi morgendagen på at forhandle i to parallelle spor, og så mødes vi fredag morgen hos mig igen for at gøre status på, hvor langt vi er nået, sagde Løkke sent onsdag aften efter mødet med DF-formanden.

- Så kan det være, at én af boldene er kommet i mål (finansloven, red.). Og det kan være, at alle tre af boldene er kommet i mål (finanslov, skat og udlændingeaftale, red.), siger Lars Løkke Rasmussen.

Kristian Thulesen Dahl gjorde det klart, at DF "i løbet af ganske, ganske få timer" kan lande en finanslovsaftale med regeringen. Til gengæld har han ikke travlt med at få en skatteaftale i hus.

Og han tvivler på, at det er muligt at lande en aftale om en ny udlændingepolitik på så kort tid. Det kræver nemlig en afklaring af juraen i aftalen, hvilket kan tage tid.

Efter mødet onsdag aften talte statsministeren om et momentum i forhandlingerne. Det er det, Løkke vil udnytte og understøtte ved selv at forhandle om udlændingepolitikken i Statsministeriet.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at statsministeren har en tiltro til, at der kan komme ekstra fremdrift i forhandlingerne om en ny udlændingepolitik.

- Det er rigtig godt, at han selv agter at kaste nogle ressourcer ind i det, for det kan jo kun tale for, at der er større sandsynlighed for, at vi kan komme videre af det spor.

- Sådan er det jo, når en statsminister kaster sig ind i arbejdet selv. Så sætter han jo også noget prestige ind på, at det rent faktisk lykkes. Så det ser vi meget frem til.

Spørgsmål: Der skal gøres status fredag. Betyder det, at det er deadline?

- Vi har forstået, at han ønsker, at der gøres status fredag - og det må vel være med henblik på, at man laver en eller anden form for konklusion, siger DF-formanden.