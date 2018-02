Løkke og Kjærsgaard deltager ved prinsens bisættelse

I hvert fald to repræsentanter for det officielle Danmark er med, når prins Henrik bisættes ved en privat ceremoni tirsdag formiddag i Christiansborg Slotskirke.

Kongehuset har tidligere oplyst, at bisættelsen tirsdag klokken 11 bliver en mindre ceremoni efter prinsens eget ønske.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen bekræftede søndag under et besøg ved Amalienborg Slotsplads, at han deltager.

Folketingets formands kontor oplyser søndag, at også Pia Kjærsgaard er på gæstelisten.

Det var søndag eftermiddag ikke muligt at få oplyst via kongehuset, om der deltager andre repræsentanter for det officielle Danmark ved bisættelsen.

Det svenske kongehus oplyste via nyhedsbureauet TT tidligere på ugen, at kong Carl Gustaf og dronning Silvia ikke deltager ved ceremonien.

Kongen har holdt fast i sin plan om at rejse til OL i Sydkorea som en naturlig konsekvens af, at den danske kongefamilie har bestemt, at kun de nærmeste skal deltage.

Det norske kongehus har kondoleret, men ikke oplyst om eventuel deltagelse.

Kongelig konfessionarius og tidligere biskop Erik Norman Svendsen skal forestå bisættelsen.

Mandag - dagen før bisættelsen - er et særligt publikum indbudt i slotskirken klokken 13.

Der er ikke offentliggjort en gæsteliste, men det er repræsentanter for erhvervslivet, prinsens protektioner, venner og gudbørn, der her får mulighed for at tage afsked med prinsen.

Offentligheden har siden lørdag haft mulighed for at se prinsen, der ligger på castrum doloris - på smertens leje - i slotskirken.

Det er en gammel tradition, hvor den lukkede kiste stilles frem på en båre på en forhøjning.

Lørdag eftermiddag besøgte 5081 personer kirken, og søndag har der også været stort fremmøde.

Sidste mulighed for offentligheden for at se båren med den flagsmykkede kiste og prinsens ordener er mandag eftermiddag fra klokken 15 til 19.

Prins Henrik sov stille ind tirsdag aften på Fredensborg Slot.

Efter bisættelsen skal han kremeres. En del af asken skal spredes i danske farvande, mens den anden del nedsættes i en urne i den private del af Fredensborg Slotshave.