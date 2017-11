Løkke ønsker stærkt signal om tolerance fra danske imamer

- På tværs af religioner står de skulder ved skulder om, at Indonesien skal være et tolerant land, hvor man kan udleve sin religion og samtidig føle sig som indoneser, sagde Løkke efter besøget.

- Det er et stærkt signal, som man kunne ønske ville inspirere derhjemme.

- Det ville være rart, hvis der var flere imamer, der stillede sig op ved siden af en dansk præst og sagde til hele den danske befolkning - også det muslimske mindretal: "I skal opføre jer ordentligt, passe på hinanden og være tolerante".

- Det kan vi godt mangle i den danske debat.

Spørgsmål: Mangler vi imamer, der taler om tolerance på tværs af religioner i Danmark?

- Ja, det synes jeg, man må sige - uden at være for stereotyp, for der er jo også undtagelser.

- Det er da enormt stærkt, at en storimam stiller sig op ved siden af en ærkebiskop og siger, at der er én ting, der skal kendetegne Indonesien, og det er, at vi skal være tolerante over for hinanden.

- Det er da et stærkt signal. Det stærke signal kunne man da godt ønske blev sendt med en større tydelighed i det muslimske miljø i Danmark.

Med 260 millioner indonesere - hvoraf knap ni ud af ti er muslimer - har Indonesien verdens største muslimske befolkning. Selv om langt hovedparten lever i fred og fordragelighed, er der tegn på, at tolerancen er under pres.

Præsident Joko Widodo arbejder for at forbyde Hizb ut-Tahrir, som anslås at have titusindvis af medlemmer i landet.

Og for nylig viste en undersøgelse, at knap hver femte studerende på landets gymnasier og universiteter synes, at et islamisk kalifat ville være den ideelle styreform.

For at dæmme op for intolerancen på uddannelsesinstitutionerne giver Danmark i forbindelse med Løkkes besøg tre millioner kroner til et program for interreligiøs dialog og antiradikalisering.

- Det skal tages i opløbet, for det her store muslimske land skulle gerne tjene som inspiration for andre muslimske lande, siger Løkke.

Et decideret forbud mod Hizb ut-Tahrir kan med statsministerens ord "sagtens være den rigtige vej at gå for Indonesien", selv om det ikke "nødvendigvis er den rigtige vej for alle lande":

- Men jeg er sådan set glad for, at præsidenten har forstået, at ekstremisme er noget, der skal slås hårdt ned på, siger Løkke.