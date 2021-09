Løkke når stemmesedlen uden et ord om politik

Her bryder den tidligere statsminister Birgitte Nyborg med sit store parti, danner et nyt, kommer på stemmesedlen og i Folketinget.

Lars Løkke Rasmussen følger indtil videre samme spor - bare i virkeligheden.

I hvert fald har Moderaterne, der er stiftet af Løkke, rundet de magiske 20.182 vælgererklæringer, og det betyder, at der kan sættes kryds ud for det navn ved stemmesedlen til næste folketingsvalg.

Selv kalder Løkke sig for "taknemmelig", men sætter ellers ikke mange ord på fremtiden for sit politiske projekt.

- Jeg skal ikke udtrykke forventninger. Vi har en klar ambition om at komme i Folketinget. Ultimativt på en måde, hvor en regeringsdannelse ikke kan finde sted uden om os, uden at vi har en afgørende stemme.

- Ønskesituationen er, at det, vi kan definere som blåt, ikke har flertal uden at kigge til os, og at der heller ikke er et flertal den anden vej rundt, siger han.

Han siger desuden, at Moderaterne ikke er et parti endnu - men at det vil blive dannet efter kommunalvalget.

Erklæringerne er tikket ind med høj fart, på trods af at Moderaterne ikke har fremlagt sin politik endnu.

Rune Stubager, valgforsker og professor på Aarhus Universitet, mener, at personen Lars Løkke Rasmussen har været helt afgørende for, at partiet så hurtigt har nået nok vælgererklæringer.

Løkke fik over 40.000 personlige stemmer ved folketingsvalget i 2019.

Også det politiske netværk, Løkke i lang tid har haft kørende som et slags mødested, har spillet ind, mener Stubager.

- Jeg ser det som et resultat af forberedelsen og det netværk, de havde etableret i forvejen. De har samlet en masse mailadresser ind på folk, som var interesserede, og så opbygget et netværk, siger han.

Klart står det dog, at Moderaterne vil favne midten i dansk politik.

Men hvad Moderaterne helt præcist står for, mangler vi stadig at få svar på, så Lars Løkke Rasmussen har en del at redegøre for, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Nu kommer den svære tid for Løkke. Hidtil har han kunnet flyve under radaren, men nu melder alle spørgsmålene sig for ham, siger han.

- Hvilke kandidater er det, han møder med? Hvad er det politiske program? Hvem vil han pege på som statsminister? Ellemann (V), Pape (K) eller Sofie Carsten Nielsen (RV)? Eller sig selv?

Hans Engell vurderer, at vi kan forvente at se et forsøg på samarbejde med Venstre, De Konservative og De Radikale. Men på nuværende tidspunkt ved vi end ikke, hvem der kan komme til at stille op for Moderaterne.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke hørt fra et eneste folketingsmedlem eller byrådsmedlem, der har stillet sig til rådighed.

- Bliver det tidligere cykelryttere, journalister, erhvervsfolk eller organisationsfolk? Det aner vi ikke, siger Engell.

Moderaterne er opstået efter et langt tilløb til et nyt parti fra Løkke.

Den tidligere statsminister lod i sin bog "Om de fleste og det meste" sidste år forstå, at han enten måtte acceptere, at den politiske dør var lukket bag ham - eller også måtte han slå den ind igen.

Det er han altså godt på vej til at gøre nu.