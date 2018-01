Løkke-kritiker fra DF trækker i land: Jeg er blevet misforstået

Mandag sendte Ib Poulsen en bredside mod Lars Løkke Rasmussen, der, før han blev statsminister, modtog en uges ophold i et sommerhus i Skagen til en anslået værdi af 10.000 kroner af storfisker John-Anker Hametner Larsen.

Men fiskeriordføreren var altså kommet ud på dybt vand, lyder det nu.

- Det har været udlagt forkert, og jeg har udtrykt mig forkert. Det beklager jeg, siger Ib Poulsen til Radio24Syv.

Efter onsdagens samråd med statsministeren undgik fiskeriordføreren først pressen, der dog fangede ham til en kort kommentar, hvor han blødte op.

Men nu går han altså linen ud og beklager. Dermed ser der ud til at være opbakning til statsministeren fra regeringens støtteparti.

Citatet fra fiskeriordføreren, som han mener er blevet udlagt forkert, var en kritik af Lars Løkke Rasmussens kurs i sagen.

- Sammenholdt med de ting, der er kommet frem omkring Løkkefonden, så er det jo det billede, der står tilbage:

- At man har købt sig adgang til at få indflydelse på regeringens førte politik, sagde han til Ritzau mandag.

Men nu har fiskeriordføreren altså trukket i land, efter at kommentaren har skabt rørte vande på Christiansborg og i pressen.

- Med mindre der kommer noget nyt i sagen, er den slut fra DF's side, siger Ib Poulsen til Radio24syv.

Ib Poulsen skulle onsdag aften have optrådt i "Talkshowet Lippert" på TV2 News, men han har aflyst, oplyser tv-stationen.

Statsministeren var onsdag i samråd om sin relation til en kvotekonge. Løkke gentog adskillige gange, at ingen relation var styrende for regeringens fiskeripolitik.

Ib Poulsen mente mandag, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sidste år måske ikke var alene om at "modarbejde" arbejdet med at komme kvotekoncentrationen til livs med stramninger.

Statsministeren sagde på samrådet, at han ikke var vidende om tilbageholdte løsningsmodeller, der skulle dæmme op for, at mange fiskekvoter er havnet i få fiskeres net.