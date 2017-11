Løkke knytter bånd til Indonesien med signeret Metallica-sæt

Joko Widodo er ikke alene stor Metallica-fan, han er også statsoverhoved for verdens fjerdemest befolkede land - og 16.-største økonomi med en årlig vækst på omkring fem procent.

Derfor er det ikke et uinteressant land for Danmark og dansk erhverv at knytte tættere bånd til, og under mødet underskrev Løkke og Widodo en fælleserklæring om et styrket samarbejde.

- I 2030 ventes Indonesien at være blandt verdens største økonomier. Og skridt for skridt påtager Indonesien sig en ledende international rolle, siger Løkke under et fælles pressemøde i præsidentpaladset.

- Det bringer nye muligheder til Indonesien. Og jeg er sikker på, at vores tætte bånd vil blive en fordel for os begge.

- Præsident Joko Widodo og jeg aftalte at fremme handel og investeringer og fortsætte med at reducere barrierer for investeringer.

Med på turen har Løkke en dansk erhvervsdelegation med blandt andre Vestas, Grundfos, Terma og Novo Nordisk.

Danmark eksporterede sidste år varer og tjenester for 2,1 milliarder kroner til Indonesien. Den anden vej lød importen på 2,3 milliarder kroner.

Men ud over at være en økonomi i vækst, bliver Indonesien også på flere punkter kritiseret af det internationale samfund - blandt andet for at henrette narkodømte og straffe seksuelle forbrydelser med medicinsk kastration.

I den konservative provins Aceh fik to mænd tidligere i år 83 stokkeslag på en offentlig plads, fordi de havde haft sex med hinanden.

I den fælles erklæring fra Løkke og Widodo hedder det dog, at de "bekræfter deres engagement i at fremme og beskytte menneskerettighederne".