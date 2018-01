Løkke klar til samråd: Men afviser spørgsmål om sommerhusophold

Her har flere oppositionspartier bedt om at få statsministeren i samråd for at svare på spørgsmål, efter at Ekstra Bladet har skrevet om et sommerhusophold, som Lars Løkke Rasmussen har fået i fødselsdagsgave af en meget omtalt dansk storfisker.

Statsministeren oplyser i brevet, at han er klar til at svare på spørgsmål om sit forhold til de såkaldte kvotekonger. Men han ønsker ikke at svare på spørgsmål om gaver, da det ifølge Løkke hører ind under "private forhold".

Statsministeren henviser til Håndbog i Folketingsarbejdet, der fastslår, at "spørgsmål om ministres privatliv bliver afvist, medmindre spørgsmålet også indeholder vigtige elementer af offentlig interesse".

Løkke henviser samtidig til en betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen, der står for at administrere spillereglerne på Christiansborg.

I betænkningen fastslår udvalget, at "der kun stilles spørgsmål om forhold, ministeren er ansvarlig for som minister og derfor ikke om private forhold".

Selvom Løkke stiller op i samrådet, vil meldingen fra statsministeren formentlig få kritik fra miljø- og fødevarerordførerne fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og SF, der har indkaldt til samrådet.

De har stillet en række spørgsmål, der kredser om, hvorvidt det er udtryk for god moral og ordentlig dømmekraft, at statsministeren modtog et ophold i et sommerhus i Skagen i fødselsdagsgave fra den danske storfisker.

Ifølge Ekstra Bladet er sommerhusopholdet omkring 10.000 kroner værd.

Oppositionspolitikerne mener, at Lars Løkke Rasmussen burde sige nej til gaven, fordi politikerne på Christiansborg blandt andet har til opgave at regulere fiskerierhvervet.

Men det ansvar har regeringen ikke forvaltet godt nok, mener oppositionen. Den har kritiseret, at der ikke er blevet sat hårdere ind over for de såkaldte kvotekonger.

Spørgsmålet, som Løkke vil svare på, handler om, hvorvidt han gav "korrekte og fyldestgørende oplysninger om sin relation til de såkaldte kvotekonger under samrådet i Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg den 9. november 2017".

Oppositionen mener, at Løkke på samrådet nedtonede sit forhold til storfiskeren og eksempelvis ikke sagde noget om, at han modtog fødselsdagsgaver.

Lars Løkke Rasmussen fik opholdet i gave ved sin 50 års fødselsdag i 2014. Dengang var han formand for Venstre og leder af oppositionen. Gaven blev dog først indløst i 2016, hvor Løkke igen var blevet statsminister.

Lars Løkke Rasmussen var i weekenden i Thyborøn i forbindelse med nytårskuren for LøkkeFonden, som er en organisation, han har stiftet til støtte for drenge med udfordringer.

I forbindelse med nytårskuren holdt Løkke en tale. Her fastslog han, at hans forhold til storfiskeren blandt andet skyldes dennes stærke engagement i LøkkeFonden.

Løkke undskyldte samtidig, at storfiskeren var kommet i pressens søgelys som følge af gaven.

Samrådet kan ifølge Statsministeriet formentlig gennemføres i næste uge. Her vil Løkke dog kun svare på ét af de seks spørgsmål, som oppositionspolitikerne har stillet.