- Man skal jo kalde tingene ved deres rigtige navn. Altså, det er jo klart, at Instrukskommissionen har sit udspring i, at der var en sag om nogle barnebrude, men det er jo ikke det, sagen nu handler om, har Løkke sagt til P1.

Løkke har lovet at spille efter reglerne

Det har vakt opsigt, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag skal afhøres af Instrukskommissionen, der er nedsat for at undersøge den ulovlige adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Flere medlemmer af Venstre kalder den "barnebrudskommissionen" - tilsyneladende i et forsøg på at få debatten til at handle om, hvorvidt man er for barnebrude eller ej.