Løkke håber på julefred på Christiansborg inden lillejuleaften

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) håber på, at han kan holde jul med den nærmeste familie frem for forhandlingsparterne på Christiansborg.

- Nu er det min opgave at prøve at drive det her frem til en konklusion, og jeg vil da gerne udtrykke det almindelige håb, at julefreden kan nå at sænke sig over Christiansborg, inden det bliver lillejuleaften, siger Lars Løkke Rasmussen.

Torsdag fortsætter forhandlingerne om udlændingestramninger, mens forhandlingerne om skat og penge til velfærd fortsætter i Finansministeriet fredag.

Samme dag vender statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) selv hjem efter et EU-topmøde i Bruxelles, som han tager til torsdag eftermiddag.

Hans håb er, at forhandlingerne så i denne weekend vil tage store skridt fremad, så man kan nå at blive enige om udlændingestramninger og skattelettelser, inden finansloven stemmes igennem 22. december.

- Jeg har udtrykt den store ambition, at vi skal prøve at løse de opgaver, vi havde sat os for at skulle løse i 2017, inden vi går på juleferie. Min anbefaling er, at vi går på juleferie, inden julen kommer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringspartiet Liberal Alliance har tidligere sagt, at partiet ikke vil stemme for finansloven 22. december, medmindre parterne bliver enige en skattepakken inden da.

Det kræver, at DF får de udlændingestramninger, som partiet kræver, hvis støttepartiet skal gå med på skattelettelser, helst i bunden.

Lars Løkke Rasmussen uddyber ikke, om regeringen vil stemme for finansloven, uanset om man kan blive enige om de to andre ting samt et nyt forsvarsforlig.

- Vi kan ikke af politiske grunde ifølge Dansk Folkeparti lave en skatteaftale uden at have løst udlændingespørgsmålet.

- Vi har en finanslovsaftale, og den er god, og jeg har sagt, hvad der skal siges om den, siger statsministeren.