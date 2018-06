Løkke håber på fælles europæisk modtagecenter

Her løfter statsministeren sløret for de drøftelser, som han har ført med en række andre europæiske lande den senere tid.

- Vi taler helt konkret om projekter, der kan løbe et nyt europæisk asylsystem i gang.

- Hvor omdrejningspunktet kunne være fælles modtage- eller udsendelsescentre i Europa.

- Men for at sige det ærligt: I et land, som ikke er på migranternes eller menneskesmuglernes liste over foretrukne destinationer, siger han.

Tidligere har det været diskuteret, om man kunne oprette modtagecentre i tredjelande, blandt andet i Afrika.

Men nu arbejdes der altså på at oprette centre inden for Europa. Og man er langt i drøftelserne, understreger statsministeren.

- Baseret på mine drøftelser med andre europæiske ledere og på den dialog, som er i gang på embedsmandsniveau, så er det min forventning, at vi i løbet af i år vil kunne tage de første skridt, hedder det i talen.

Her konstaterer statsministeren også, at selv om antallet af nye asylansøgere i Danmark er det laveste i ni år, så duer det nuværende asylsystem ikke længere.

Det skal det nye system rette op på.

- Det vil i sig selv have en stærk forebyggende effekt, hvis asylansøgere ved, at et ophold i Danmark ophører, så snart man får afslag på asyl, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger dog, at der er mange praktiske, økonomiske og juridiske problemstillinger, som stadig ikke er løst.

Socialdemokratiet har i sit udlændingeudspil foreslået, at spontane asylansøgere skulle sendes til et modtagecenter i eksempelvis Nordafrika.

I den forbindelse oplyste udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at Danmark sammen med 15 andre europæiske lande drøftede et nyt europæisk modtagesystem.

Disse lande omfattede blandt andet Norge, Sverige og Finland.

Kernen i dette system skulle være, at alle, der søger asyl i de deltagende lande, skal opholde sig i et tredjeland uden for Europa, mens deres ansøgning behandles.

Nu tyder det altså på, at der kan blive tale om modtagecentre placeret inden for Europas grænser.