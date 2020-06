Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at de meget vide beføjelser, regeringen har fået under coronakrisen, bør trækkes tilbage.

Løkke håber Folketinget tager magt tilbage fra regeringen

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at det er på tide, at Folketinget tager magt tilbage.

Tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen skriver på grundlovsdag, at han ønsker mindre magt til regeringen, i takt med at coronakrisen ebber ud. Det skriver han i en klumme i B.T.

Lars Løkke Rasmussen har under coronakrisen brugt sin klumme i B.T. til at angribe regeringen og er i perioder blevet beskrevet som en tydeligere opposition end Venstres ledelse på Christiansborg.

I klummen skriver Lars Løkke Rasmussen, at man skal tilbage til slutningen af det 19. århundrede for at finde en regering med så meget magt, som den nuværende af et enigt Folketing har fået under coronakrisen.

- Mit fromme ønske på grundlovsdag er derfor, at Folketinget snart fratager regeringen de helt ekstraordinære kompetencer og genskaber normaliteten i det politiske liv.

- Jeg roser lige endnu engang - for en sikkerheds skyld - statsministeren for ekstraordinært og resolut lederskab på kanten af krisen, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Han fortsætter baseret på, at virussen ser ud til at være under kontrol i Danmark:

- (Der) er nu genskabt så meget kontrol, at der intet belæg er for, at en etpartiregering med afsæt i en fjerdedel af befolkningen skal have ekstraordinære og krigslignende beføjelser på alles vegne. Giv os det danske folkestyre tilbage. For fuld styrke.

Tidligere næstformand for Venstre, Kristian Jensen, der forlod ledelsen i partiet samtidigt med Lars Løkke Rasmussen efter et bittert opgør, har samme pointe i sin grundlovstale, der er lagt på YouTube.

- Vi har brug for at vende tilbage til hverdagen. En lang række af vores frihedsrettigheder er sat ud af spillet. Retten til at mødes, samles, og fejre fødselsdage. Det er så nemt, at miste frihed, og det er så svært at få den.

- Vi skal kæmpe for, at de bemyndigelser, som politikere og ministre nu har fået, bliver givet tilbage til dem, der skal have dem: Dig, mig, borgene og alle andre i dette her fantastiske land, siger han.