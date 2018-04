Løkke fordømmer angreb i Syrien og afviser dansk bidrag

Ved et pressemøde i Berlin afviser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) et eventuelt dansk bidrag i Syrien.

Et formodet giftangreb i Syrien har fået USA's præsident, Donald Trump, til at overveje et muligt militært angreb i Syrien.

- Jeg kan ikke se, at det her bliver noget, som Danmark skal bidrage til med soldater, siger han.

Han understreger dog, at Danmark fordømmer angrebet i den syriske by Douma.

- Det er klart, at Danmark skal ikke deltage i det her. Det siger sig selv. Men kemiske våben er totalt no-go mod sin egen befolkning. Det kan vi jo ikke sidde og se på, siger han.

Ifølge Reuters har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagt, at "vi har beviser for, at kemiske våben blev anvendt af Syriens regering."

I Storbritannien har angrebet givet anledning til, at landet har givet ubåde ordre til at rykke inden for missilrækkevidde af Syrien.

Løkke har igennem den tyske forbundskansler, Angela Merkel, fået kendskab til Macrons holdning på området, fortæller han.

- Jeg noterer mig med tilfredshed, at der er et meget tæt samarbejde mellem Frankrig, Storbritannien og USA, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Danmark vil klart stille sig bag en respons, som de tre Nato-allierede i givet fald gennemfører.

Løkke kalder kemiske våben en "rød linje i forhold til Syrien" og roser USA's præsident Trump for at reagere - i modsætning til sin forgænger Barack Obama.

- Brug af giftgasser mod sin egen befolkning er langt ud over alle grænser, og det kan man ikke bare sidde se passivt på. Det er nødt til at have en konsekvens, siger han.

- Det skal selvfølgelig være gennemtænkt, afmålt og fokuseret, og det har jeg også tillid til, at det bliver. Derfor er jeg også tilfreds med, at det her ser ud, som om det ikke kun koordineres igennem Trump, men altså igennem tre allierede, siger han.

- Danmarks position er helt klar. Vi kan ikke se et fremtidigt Syrien med Assad i spidsen.